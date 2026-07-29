Ремонт трассы Буденновск — Арзгир сократит время поездок в Калмыкию

Дорожники Ставропольского края вышли на финишную прямую при ремонте трассы Буденновск — Арзгир. Обновление участка длиной 3,7 км позволит сократить время в пути и упростить поездки между Ставропольем и Калмыкией.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы

На данный момент техническая готовность дороги превышает 70%. Рабочие применяют метод холодного фрезерования: эта технология позволяет снимать старое покрытие без сильного шума и пыли, а также вести процесс независимо от температуры воздуха.

Параметр Данные Протяженность работ 3,7 км Текущая готовность более 70% Срок завершения до 1 сентября 2024 года

Обновление трассы имеет важное значение для межрегиональной логистики. Качественное дорожное полотно повысит безопасность водителей и поддержит экономические связи между двумя субъектами РФ.

Специалисты планируют полностью закончить все работы к 1 сентября.