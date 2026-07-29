Ремонт трассы Буденновск — Арзгир сократит время поездок в Калмыкию

Дорожники Ставропольского края вышли на финишную прямую при ремонте трассы Буденновск — Арзгир. Обновление участка длиной 3,7 км позволит сократить время в пути и упростить поездки между Ставропольем и Калмыкией.
На данный момент техническая готовность дороги превышает 70%. Рабочие применяют метод холодного фрезерования: эта технология позволяет снимать старое покрытие без сильного шума и пыли, а также вести процесс независимо от температуры воздуха.
|Параметр
|Данные
|Протяженность работ
|3,7 км
|Текущая готовность
|более 70%
|Срок завершения
|до 1 сентября 2024 года
Обновление трассы имеет важное значение для межрегиональной логистики. Качественное дорожное полотно повысит безопасность водителей и поддержит экономические связи между двумя субъектами РФ.
Специалисты планируют полностью закончить все работы к 1 сентября.
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