Рост числа ягнят подтверждает устойчивость аргали к климату Алтая

В Сайлюгемском национальном парке подсчитали количество ягнят аргали. Специалисты зарегистрировали 384 особи. Это больше, чем осенью 2025 года, когда зафиксировали 306 животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Saylyugemskiy national Park — a cluster of Argut

Сбор данных шел по маршрутам хребта Сайлюгем в рамках проекта "Сохраним аргали в Юго-Восточном Алтае". Исследователи прошли пешком более 400 км по высокогорью. В местах с густой растительностью использовали специальные сети, чтобы точно посчитать самок и потомство.

Показатель Значение Количество ягнят (текущий учет) 384 особи Количество ягнят (осень 2025) 306 особей Пройдено маршрутов по хребту Сайлюгем 400+ км

Рост числа ягнят указывает на общую прибавку численности популяции в регионе. Животные уверенно чувствуют себя в суровом климате Алтая, выдерживая снежные бури и перепады температур. Обитают они преимущественно в горных районах с богатой растительностью.

Исследователи заметили особей на границах заповедной зоны. Это сигнал о том, что животные расширяют свои ареалы обитания из-за роста численности.

Дальнейшие планы проекта включают постоянный мониторинг стад и разработку новых мер защиты вида.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов