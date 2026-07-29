Рост числа ягнят подтверждает устойчивость аргали к климату Алтая

В Сайлюгемском национальном парке подсчитали количество ягнят аргали. Специалисты зарегистрировали 384 особи. Это больше, чем осенью 2025 года, когда зафиксировали 306 животных.
Сбор данных шел по маршрутам хребта Сайлюгем в рамках проекта "Сохраним аргали в Юго-Восточном Алтае". Исследователи прошли пешком более 400 км по высокогорью. В местах с густой растительностью использовали специальные сети, чтобы точно посчитать самок и потомство.
|Показатель
|Значение
|Количество ягнят (текущий учет)
|384 особи
|Количество ягнят (осень 2025)
|306 особей
|Пройдено маршрутов по хребту Сайлюгем
|400+ км
Рост числа ягнят указывает на общую прибавку численности популяции в регионе. Животные уверенно чувствуют себя в суровом климате Алтая, выдерживая снежные бури и перепады температур. Обитают они преимущественно в горных районах с богатой растительностью.
Исследователи заметили особей на границах заповедной зоны. Это сигнал о том, что животные расширяют свои ареалы обитания из-за роста численности.
Дальнейшие планы проекта включают постоянный мониторинг стад и разработку новых мер защиты вида.
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