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Мирные жители оказались под ударом: ночная атака на Ростовскую область принесла потери

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ночью 29 июля Ростовская область подверглась массированному налету беспилотников и ракет. В семи муниципалитетах региона работали системы противовоздушной обороны, однако полностью отразить удар не удалось. По данным властей, обломки сбитых целей упали на территории морского порта в Таганроге, нанеся повреждения гражданским объектам.

Украинский беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский беспилотник

Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил гибель одной женщины в результате инцидента, еще двое местных жителей получили ранения. Спасательные службы организовали эвакуацию обитателей пострадавшего многоквартирного дома, так как осколки ударных средств серьезно повредили как городскую застройку, так и частные владения. Общая интенсивность налета составила около 60 БПЛА.

"Подобные инциденты подчеркивают критическую важность оперативного реагирования спасательных служб и необходимость соблюдения гражданами мер безопасности в условиях объявления воздушной тревоги", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Реакция на чрезвычайное происшествие

Ситуация в Таганроге остается на контроле у оперативных штабов. Массированная атака потребовала привлечения значительных сил для устранения последствий разрушений, вызванных падением элементов сбитых аппаратов. Как сообщает rostovgazeta.ru, местные экстренные службы продолжают проверку территорий на наличие неразорвавшихся фрагментов, чтобы исключить дополнительные риски для населения после недавнего шторма.

Жители области ранее уже сталкивались с необходимостью ликвидации последствий стихийных бедствий, однако нынешний инцидент носит техногенный характер. Городским службам предстоит оценить ущерб по каждому поврежденному зданию и обеспечить восстановление инфраструктуры. 

Ответы на популярные вопросы о воздушных атаках

Кто пострадал при падении обломков?

В результате налета в Таганроге погибла одна женщина, еще двое граждан получили травмы разной степени тяжести.

Какой объем сил ПВО был задействован?

Над территорией Ростовской области было сбито порядка шести десятков БПЛА и ракет, атака охватила семь городских округов и районов.

Где были зафиксированы разрушения?

Повреждения получили объекты в морском порту Таганрога, а также жилой сектор — осколки повредили многоквартирные и частные дома.

Что делать жителям при объявлении воздушной тревоги?

Необходимо оперативно переместиться в укрытия или внутренние помещения без окон и следовать указаниям экстренных служб.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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