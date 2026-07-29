Липецкие водители снова могут заправляться без привязки к госномерам машин

В Липецкой области отменили ограничения на заправку автомобилей топливом. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что очереди на АЗС исчезли, а объем бензина пришел в норму.
С 11 июля водители региона жили по графику "чет-нечет": заправляться можно было только в те дни, которые совпадали с первым символом государственного номера машины. Такие меры ввели из-за дефицита около 500 тонн бензина и резкого скачка спроса. Причиной сбоев стали повреждения и некорректная работа нефтеперерабатывающих заводов.
|Параметр
|Значение/Мера
|Дефицит топлива
|~500 тонн бензина
|Режим заправки
|Схема "чет-нечет" по госномеру
|Текущая ситуация
|Очереди от 3 до 10 машин
Сейчас региональный запрет на заправку по графику и лимиты на разовый объем топлива сняты. Однако сети "Роснефть", "Лукойл" и "Газпромнефть" могут вводить свои внутренние правила заправки, если посчитают это нужным.
Ситуация выровнялась после вмешательства федерального центра. Вице-премьер Александр Новак запретил экспорт нефтепродуктов, увеличил импорт и перенес сроки плановых ремонтов на заводах. Также правительство рекомендовало нефтяникам убрать ограничение в 50 литров на одну заправку.
"Очереди на АЗС рассосались, а бензина стало хватать", — сообщил в эфире Радио РБК губернатор Игорь Артамонов.
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