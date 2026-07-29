Липецкие водители снова могут заправляться без привязки к госномерам машин

В Липецкой области отменили ограничения на заправку автомобилей топливом. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что очереди на АЗС исчезли, а объем бензина пришел в норму.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

С 11 июля водители региона жили по графику "чет-нечет": заправляться можно было только в те дни, которые совпадали с первым символом государственного номера машины. Такие меры ввели из-за дефицита около 500 тонн бензина и резкого скачка спроса. Причиной сбоев стали повреждения и некорректная работа нефтеперерабатывающих заводов.

Параметр Значение/Мера Дефицит топлива ~500 тонн бензина Режим заправки Схема "чет-нечет" по госномеру Текущая ситуация Очереди от 3 до 10 машин

Сейчас региональный запрет на заправку по графику и лимиты на разовый объем топлива сняты. Однако сети "Роснефть", "Лукойл" и "Газпромнефть" могут вводить свои внутренние правила заправки, если посчитают это нужным.

Ситуация выровнялась после вмешательства федерального центра. Вице-премьер Александр Новак запретил экспорт нефтепродуктов, увеличил импорт и перенес сроки плановых ремонтов на заводах. Также правительство рекомендовало нефтяникам убрать ограничение в 50 литров на одну заправку.

"Очереди на АЗС рассосались, а бензина стало хватать", — сообщил в эфире Радио РБК губернатор Игорь Артамонов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов