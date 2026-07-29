Орловская область меняет подход к содержанию путей: какие изменения почувствуют водители к 2027

В 2027 году на строительство и ремонт дорог в Орловской области выделят 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Средства распределят между ключевыми трассами региона и мостовыми сооружениями.
Ряд объектов уже законтрактован. Рабочие реконструируют мост через реку Кшень на дороге Ливны — Навесное, обновят третий участок Южного подъезда к Мценску и отремонтируют пятикилометровый отрезок "Хомутово — Красная Заря" — Судбище — Лазавка в Новодеревеньковском районе.
Сейчас власти включают в программу работ следующие участки:
По другим объектам еще готовят документацию. В их числе ремонт второго этапа дороги Ливны — Навесное (9,5 км) и дополнительный отрезок трассы Колпна — Долгое в Должанском районе (6 км).
На реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы в Орловской области" в 2026 году планируют потратить 10,35 миллиарда рублей. Основная часть денег пойдет на проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — туда направят 5,77 миллиарда рублей.
|Источник финансирования (2026 г.)
|Сумма
|Областной бюджет
|8,43 млрд руб.
|Федеральный бюджет
|1,76 млрд руб.
|Муниципальные бюджеты
|44,4 млн руб.
|Внебюджетные источники
|126,2 млн руб.
Также в бюджете предусмотрели 484,6 миллиона рублей на развитие пассажирского транспорта и 2,7 миллиона — на переход на газомоторное топливо.
В 2027 году планируют запустить восьмой этап интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Параллельно с этим в Дмитровском и Глазуновском районах установят автоматические пункты весового и габаритного контроля. Это позволит ограничить движение перегруженных машин, которые портят дорожное полотно.
Цель программы к концу 2026 года — довести долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативам, до 54,8%.
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