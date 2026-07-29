Орловская область меняет подход к содержанию путей: какие изменения почувствуют водители к 2027

В 2027 году на строительство и ремонт дорог в Орловской области выделят 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Средства распределят между ключевыми трассами региона и мостовыми сооружениями.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Список дорог на ремонт в 2027 году

Ряд объектов уже законтрактован. Рабочие реконструируют мост через реку Кшень на дороге Ливны — Навесное, обновят третий участок Южного подъезда к Мценску и отремонтируют пятикилометровый отрезок "Хомутово — Красная Заря" — Судбище — Лазавка в Новодеревеньковском районе.

Сейчас власти включают в программу работ следующие участки:

трасса Покровское — Верховье (Верховский район) — 10 км;

дорога Ливны — Долгое (Ливенский район) — 8,5 км.

По другим объектам еще готовят документацию. В их числе ремонт второго этапа дороги Ливны — Навесное (9,5 км) и дополнительный отрезок трассы Колпна — Долгое в Должанском районе (6 км).

Бюджет программы на 2026 год

На реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы в Орловской области" в 2026 году планируют потратить 10,35 миллиарда рублей. Основная часть денег пойдет на проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — туда направят 5,77 миллиарда рублей.

Источник финансирования (2026 г.) Сумма Областной бюджет 8,43 млрд руб. Федеральный бюджет 1,76 млрд руб. Муниципальные бюджеты 44,4 млн руб. Внебюджетные источники 126,2 млн руб.

Также в бюджете предусмотрели 484,6 миллиона рублей на развитие пассажирского транспорта и 2,7 миллиона — на переход на газомоторное топливо.

Интеллектуальные системы и контроль

В 2027 году планируют запустить восьмой этап интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Параллельно с этим в Дмитровском и Глазуновском районах установят автоматические пункты весового и габаритного контроля. Это позволит ограничить движение перегруженных машин, которые портят дорожное полотно.

Цель программы к концу 2026 года — довести долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативам, до 54,8%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов