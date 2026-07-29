Клещевая лихорадка: жители Ленинградской области болеют чаще горожан

Жители Ленинградской области сталкиваются с риском заражения клещевой лихорадкой в два раза чаще, чем петербуржцы. Это следует из исследования российских эпидемиологов, которые сравнили данные по региону со статистикой европейских стран.
Специалисты искали бактерию, вызывающую особую форму боррелиоза. Инфекция провоцирует тяжелое состояние: высокую температуру, сильные головные и мышечные боли. Результаты работы опубликовали в журнале "Тропическая медицина и инфекционные заболевания".
В проекте участвовали ученые из Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и университета имени И. М. Сеченова. За два года они проверили более 1,5 тысячи клещей и кровь почти четырех тысяч добровольцев.
Доля людей, переболевших лихорадкой в Ленобласти, оказалась сопоставимой с показателями Дании и Нидерландов. При этом в области антитела к инфекции нашли у 2,2% жителей, а в Петербурге — лишь у 1%.
|Объект анализа
|Ленинградская область
|Санкт-Петербург
|Зараженные клещи
|около 5%
|менее 2%
|Грызуны-носители (мыши, полевки)
|40%
|14%
|Люди с антителами к инфекции
|2,2%
|1%
Еженедельно в больницы из-за укусов обращаются около тысячи человек. Основной удар приходится на Ленобласть — здесь фиксируют 70-80% всех случаев, в то время как на Петербург приходятся около 10%.
Наибольшая активность клещей в середине июля наблюдалась в следующих районах:
"Доля переболевших клещевой лихорадкой в Ленобласти сопоставима со статистикой Дании и Нидерландов", — сообщили авторы исследования.
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