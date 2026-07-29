Клещевая лихорадка: жители Ленинградской области болеют чаще горожан

Жители Ленинградской области сталкиваются с риском заражения клещевой лихорадкой в два раза чаще, чем петербуржцы. Это следует из исследования российских эпидемиологов, которые сравнили данные по региону со статистикой европейских стран.

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Специалисты искали бактерию, вызывающую особую форму боррелиоза. Инфекция провоцирует тяжелое состояние: высокую температуру, сильные головные и мышечные боли. Результаты работы опубликовали в журнале "Тропическая медицина и инфекционные заболевания".

Данные исследования

В проекте участвовали ученые из Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и университета имени И. М. Сеченова. За два года они проверили более 1,5 тысячи клещей и кровь почти четырех тысяч добровольцев.

Доля людей, переболевших лихорадкой в Ленобласти, оказалась сопоставимой с показателями Дании и Нидерландов. При этом в области антитела к инфекции нашли у 2,2% жителей, а в Петербурге — лишь у 1%.

Объект анализа Ленинградская область Санкт-Петербург Зараженные клещи около 5% менее 2% Грызуны-носители (мыши, полевки) 40% 14% Люди с антителами к инфекции 2,2% 1%

Где чаще нападают клещи

Еженедельно в больницы из-за укусов обращаются около тысячи человек. Основной удар приходится на Ленобласть — здесь фиксируют 70-80% всех случаев, в то время как на Петербург приходятся около 10%.

Наибольшая активность клещей в середине июля наблюдалась в следующих районах:

Ленинградская область: Приозерский, Выборгский и Всеволожский;

Приозерский, Выборгский и Всеволожский; Санкт-Петербург: Курортный, Выборгский и Пушкинский.

"Доля переболевших клещевой лихорадкой в Ленобласти сопоставима со статистикой Дании и Нидерландов", — сообщили авторы исследования.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова