Жители Уфы жалуются на срывы графика движения автобуса №266

Мэрия Уфы проверила работу автобусного маршрута №266 после жалоб жителей на срывы графика. Горожане сообщают, что в выходные ожидание транспорта затягивается до получаса, а вечерний отъезд от конечной остановки на улице Зенцова в сторону улицы Красина превращается в проблему.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилая женщина с мешком овощей на автобусной остановке в Ташкенте

Маршрут обслуживает частный перевозчик — ИП Батыров Ф. Ф. По данным администрации города, на линию ежедневно выходят 35 автобусов разного класса. В часы пик транспорт должен ходить каждые шесть минут, в остальное время и по выходным интервал составляет 15-20 минут.

"Увеличение интервалов может быть связано с техническими неполадками, болезнью водителей и другими непредвиденными обстоятельствами", — пояснили в мэрии Уфы.

Городские власти уже направили перевозчику предписание. Предпринимателю потребовали нормализовать график движения автобусов в выходные дни.

Параметр маршрута №266 Показатель Количество автобусов на линии 35 единиц Интервал в часы пик ~ 6 минут Интервал по выходным и в межпик 15-20 минут