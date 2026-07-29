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Жители Уфы жалуются на срывы графика движения автобуса №266

Россия » Поволжье » Уфа

Мэрия Уфы проверила работу автобусного маршрута №266 после жалоб жителей на срывы графика. Горожане сообщают, что в выходные ожидание транспорта затягивается до получаса, а вечерний отъезд от конечной остановки на улице Зенцова в сторону улицы Красина превращается в проблему.

Пожилая женщина с мешком овощей на автобусной остановке в Ташкенте
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина с мешком овощей на автобусной остановке в Ташкенте

Маршрут обслуживает частный перевозчик — ИП Батыров Ф. Ф. По данным администрации города, на линию ежедневно выходят 35 автобусов разного класса. В часы пик транспорт должен ходить каждые шесть минут, в остальное время и по выходным интервал составляет 15-20 минут.

"Увеличение интервалов может быть связано с техническими неполадками, болезнью водителей и другими непредвиденными обстоятельствами", — пояснили в мэрии Уфы.

Городские власти уже направили перевозчику предписание. Предпринимателю потребовали нормализовать график движения автобусов в выходные дни.

Параметр маршрута №266 Показатель
Количество автобусов на линии 35 единиц
Интервал в часы пик ~ 6 минут
Интервал по выходным и в межпик 15-20 минут
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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