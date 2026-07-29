Жители Уфы жалуются на срывы графика движения автобуса №266

Мэрия Уфы проверила работу автобусного маршрута №266 после жалоб жителей на срывы графика. Горожане сообщают, что в выходные ожидание транспорта затягивается до получаса, а вечерний отъезд от конечной остановки на улице Зенцова в сторону улицы Красина превращается в проблему.
Маршрут обслуживает частный перевозчик — ИП Батыров Ф. Ф. По данным администрации города, на линию ежедневно выходят 35 автобусов разного класса. В часы пик транспорт должен ходить каждые шесть минут, в остальное время и по выходным интервал составляет 15-20 минут.
"Увеличение интервалов может быть связано с техническими неполадками, болезнью водителей и другими непредвиденными обстоятельствами", — пояснили в мэрии Уфы.
Городские власти уже направили перевозчику предписание. Предпринимателю потребовали нормализовать график движения автобусов в выходные дни.
|Параметр маршрута №266
|Показатель
|Количество автобусов на линии
|35 единиц
|Интервал в часы пик
|~ 6 минут
|Интервал по выходным и в межпик
|15-20 минут
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