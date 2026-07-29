Инвестиции в образование Чувашии от общества «Знание» превысили 52 миллиона рублей

Общество "Знание" направило более 11 миллионов рублей на развитие 15 образовательных и социальных проектов в Чувашии. Эти средства стали дополнительным финансированием для инициатив, которые предложили родители воспитанников школ и детских садов.

Фото: commons.wikimedia.org by Алёна Нестерова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Занятия робототехникой для детей

Наибольшую сумму из нового транша получил детский сад "Березка" из Новочебоксарска — более одного миллиона рублей. На эти деньги в учреждении создадут развивающую среду для детей.

Тип учреждения Количество проектов и локации Детские сады 5 учреждений ("Рябинушка", "Зоренька", "Родничок", "Звездочка", "Улап") Школы в округах 5 школ (Шумерлинский, Вурнарский, Урмарский, Козловский округа и школа им. Яковлева) Школы Чебоксар 2 школы (№64 и №12) Колледжи 1 педагогический колледж в Канаше

В этом сезоне программа "Мир возможностей" поддержала 33 проекта, общая сумма выделенных средств превысила 26 миллионов рублей. Всего с начала работы конкурса инвестиции родительских сообществ и общества "Знание" в образовательную инфраструктуру региона составили более 52 миллионов рублей.

"Общество "Знание" выделило дополнительное финансирование на развитие 15 образовательных и социальных проектов, инициированных родителями", — сообщили представители организации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов