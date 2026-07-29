В Карелии 120 пациентов с гепатитом С получили бесплатное лечение

В Карелии более 19 миллионов рублей направили на амбулаторное лечение 120 пациентов с гепатитом С.
Как сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, больным бесплатно предоставили современные антиретровирусные препараты. Все необходимые лекарства уже закуплены и выданы пациентам.
Параллельно лечение в дневных стационарах проходят еще 311 человек — эти расходы покрывает система обязательного медицинского страхования (ОМС).
"Практически в 100% случаев пациенты полностью избавляются от болезни", — отметил Михаил Охлопков.
После курса терапии люди, которые остаются под наблюдением инфекциониста, проходят контрольное обследование. Эффективность лечения проверяют специалисты центра СПИД Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.
|Формат лечения
|Количество пациентов
|Источник финансирования
|Амбулаторно
|120 человек
|Бюджет (более 19 млн руб.)
|Дневной стационар
|311 человек
|Фонд ОМС
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