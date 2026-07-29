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В Карелии 120 пациентов с гепатитом С получили бесплатное лечение

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии более 19 миллионов рублей направили на амбулаторное лечение 120 пациентов с гепатитом С.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Как сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, больным бесплатно предоставили современные антиретровирусные препараты. Все необходимые лекарства уже закуплены и выданы пациентам.

Параллельно лечение в дневных стационарах проходят еще 311 человек — эти расходы покрывает система обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Практически в 100% случаев пациенты полностью избавляются от болезни", — отметил Михаил Охлопков.

После курса терапии люди, которые остаются под наблюдением инфекциониста, проходят контрольное обследование. Эффективность лечения проверяют специалисты центра СПИД Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

Формат лечения Количество пациентов Источник финансирования
Амбулаторно 120 человек Бюджет (более 19 млн руб.)
Дневной стационар 311 человек Фонд ОМС
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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