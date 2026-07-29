Почему высокая оплата труда перестала привлекать сотрудников в Амурской области

В Амурской области зафиксирован критический разрыв между спросом на сотрудников и количеством людей, готовых выйти на работу. Летом 2026 года на 55 тысяч вакансий претендуют менее 5 тысяч активных соискателей, сообщает Cznamur. ru.
Основной удар пришелся на сектор рабочих специальностей. Чтобы заманить людей на объекты, работодатели поднимают оплату труда, особенно в сфере энергетики и строительства.
|Специальность
|Количество вакансий
|Средняя зарплата (руб.)
|Электромонтажник по кабельным сетям
|2 740
|~175 000
|Монтажник технологического оборудования
|4 650+
|70 000 — 120 000
|Электросварщик ручной сварки
|3 142
|от 73 000
|Электрогазосварщик
|~2 000
|от 93 000
|Каменщик
|1 856
|~70 000
Портрет типичного соискателя в регионе сегодня — это городской житель в возрасте от 35 до 54 лет. Гендерный состав почти равный: 2,6 тысячи женщин и 2,4 тысячи мужчин.
"На 55 тысяч открытых вакансий приходится менее 5 тысяч активных соискателей", — сообщает Cznamur. ru.
Такой дефицит кадров создает риски для темпов строительства и развития промышленной инфраструктуры области, так как высокая зарплата перестает быть единственным стимулом при полном отсутствии людей с нужной квалификацией.
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