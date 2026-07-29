Почему высокая оплата труда перестала привлекать сотрудников в Амурской области

В Амурской области зафиксирован критический разрыв между спросом на сотрудников и количеством людей, готовых выйти на работу. Летом 2026 года на 55 тысяч вакансий претендуют менее 5 тысяч активных соискателей, сообщает Cznamur. ru.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Монтажник настраивает электрический шкаф с зелеными индикаторами и пучком проводов

Основной удар пришелся на сектор рабочих специальностей. Чтобы заманить людей на объекты, работодатели поднимают оплату труда, особенно в сфере энергетики и строительства.

Специальность Количество вакансий Средняя зарплата (руб.) Электромонтажник по кабельным сетям 2 740 ~175 000 Монтажник технологического оборудования 4 650+ 70 000 — 120 000 Электросварщик ручной сварки 3 142 от 73 000 Электрогазосварщик ~2 000 от 93 000 Каменщик 1 856 ~70 000

Портрет типичного соискателя в регионе сегодня — это городской житель в возрасте от 35 до 54 лет. Гендерный состав почти равный: 2,6 тысячи женщин и 2,4 тысячи мужчин.

"На 55 тысяч открытых вакансий приходится менее 5 тысяч активных соискателей", — сообщает Cznamur. ru.

Такой дефицит кадров создает риски для темпов строительства и развития промышленной инфраструктуры области, так как высокая зарплата перестает быть единственным стимулом при полном отсутствии людей с нужной квалификацией.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов