В Петрозаводске вода из-под крана стала мутной и приобрела странный цвет

Жители Октябрьского района и микрорайона Ключевая в Петрозаводске столкнулись с проблемой качества водоснабжения. Из кранов течет вода серого и оранжевого цвета с резким запахом железа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ржавый кран и грязная вода

В доме № 5 по улице Мурманской горожане зафиксировали изменение цвета воды на ярко-оранжевый. По словам местных жителей, пользоваться такой водой для бытовых нужд невозможно.

"Утром проснулись, но чай не попить, не умыться… Подскажите, пожалуйста, кто за это ответственный?", — написал автор фотографий в сообществе "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Представители Госкомитета Карелии по жилнадзору попросили пострадавших прислать точные адреса и контактные данные в личные сообщения группы для разбора ситуации.

Аналогичные жалобы поступили от жителей улицы Сусанина на Ключевой. Там вода приобрела серый оттенок и стала мутной, а специфический запах железа не исчезает даже после мытья рук холодной водой. Горожане задаются вопросом о соответствии такой жидкости санитарным нормам.

"Почему вода на Ключевой, ул Сусанина сильно пахнет железом? Вчера текла какая-то серая жидкость, мутная", — отмечают жители в районном сообществе.

Мэрия Петрозаводска сообщила, что взяла жалобы жителей Ключевой в работу. Ответ по существу проблемы обещают предоставить в течение пяти рабочих дней.

Ранее в городе проводились работы по дезинфекции водопровода с применением хлора.

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