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Настоящий оазис в Кемерове: строительство на набережной Искитимки подошло к финальному рубежу

Россия » Сибирь » Кемерово

Жители столицы Кузбасса ожидают завершения строительства масштабного экопарка на набережной Искитимки, который может официально открыться уже в следующем месяце. Губернатор Илья Середюк выразил надежду, что подрядчики успеют закончить основные работы до конца летнего сезона. Несмотря на тревожный сценарий в индустриальном секторе региона, благоустройство общественных пространств остается приоритетной задачей для местных властей.

Кемерово
Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кемерово

Подготовка инфраструктуры и проверка памп-трека

Рабочие уже приступили к финальному этапу обустройства зоны активного отдыха, где центральное место займет современный памп-трек. Специалисты подрядной организации лично тестируют трассу на велосипедах, проверяя геометрию виражей для обеспечения безопасности будущих посетителей. Параллельно с этим решается вопрос очистки русла реки, соответствующее поручение глава региона дал мэру Дмитрию Анисимову.

Согласно информации, открытие объекта может быть приурочено к масштабному празднованию Дня шахтера в конце августа. Как сообщает Сiбдепо, Середюк лично контролирует ход реализации проекта на каждом этапе. "Сейчас подрядчики уже привезли велосипеды и сами испытывают памп-трек, чтобы он был удобным и безопасным для ребят", — отмечает Середюк.

"Создание современных зон рекреации в промышленных центрах напрямую влияет на закрепление кадров в регионе, что особенно важно на фоне того, как растет средняя заработная плата в организациях Кузбасса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экологический аспект и новые возможности для отдыха

Преображение береговой линии Искитимки станет очередным шагом в улучшении городской среды, что крайне актуально для Кемерова. Ранее аналогичные системные меры в соседних городах области, например, в Новокузнецке, уже привели к заметным результатам в сфере экологии. Новый парк должен стать не только местом для занятий спортом, но и полноценным природным оазисом внутри плотной городской застройки.

Отметим, что развитие подобных площадок коррелирует с общими переменами на рынке недвижимости, где горожане все чаще отдают предпочтение жилью рядом с зелеными прогулочными зонами. Власти рассчитывают, что экопарк станет популярным местом для семей с детьми, обеспечив высокий уровень комфорта и безопасности. В ближайшие недели станет понятно, удастся ли строителям выдержать заданный темп и сдать объект в эксплуатацию в назначенный срок.

Ответы на популярные вопросы о новом экопарке

Когда точно откроют парк у Искитимки?

Официальная дата пока не названа, однако власти планируют завершить работы до конца лета, ориентировочно — в августе.

Какие развлечения будут доступны в парке?

Посетители смогут воспользоваться профессиональным памп-треком для велосипедов и самокатов, а также прогулочными зонами на берегу реки.

Будет ли очищена сама река Искитимка?

Да, губернатор поручил городской администрации проработать план расчистки русла в районе благоустройства.

Будут ли в парке детские площадки?

Проект предполагает создание безопасной среды для детей, включая зоны с современным игровым оборудованием.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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