Бюджет капремонта домов в Татарстане вырос до 28,63 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана увеличил бюджет программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026-2028 годы. Общая сумма финансирования выросла до 28,63 млрд рублей, что на 3,03 млрд больше первоначального плана в 25,6 млрд рублей.

Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ капремонт домов

График финансирования

Наибольший прирост средств зафиксирован в первый год реализации обновленного плана. Распределение бюджета по годам выглядит так:

Год Сумма (млрд руб.) Прирост к прежнему плану (млн руб.) 2026 11,19 1 590 2027 8,46 357 2028 8,98 581

Основные статьи расходов

Приоритетом программы стала модернизация изношенных коммуникаций. На замену внутридомовых инженерных систем выделят 8,71 млрд рублей. Рабочие обновят почти 2 380 км сетей, включая теплоснабжение (824 тыс. м), электроснабжение (606,5 тыс. м) и водопровод (571,9 тыс. м).

Значительные средства направят на внешние работы и оборудование:

Ремонт крыш: 6,23 млрд рублей (площадь 663,9 тыс. кв. м).

Обновление фасадов: 5,22 млрд рублей (1,36 млн кв. м) и утепление за 1,32 млрд рублей.

Замена лифтов: 4,36 млрд рублей. В республике установят 1 030 новых подъемников.

Дополнительные средства распределили между ремонтом подъездов (423,1 млн руб.), вентиляционных каналов и дымоходов (498,3 млн руб.), а также фундаментами и подвалами.

Что изменилось в объемах работ

Корректировка бюджета позволила увеличить физические показатели программы. В частности, выросли объемы по ремонту кровель (на 29,8 тыс. кв. м) и фасадов (на 41 тыс. кв. м). Протяженность обновляемых инженерных сетей увеличили на 62 км.

Количество заменяемых лифтов выросло со 884 до 1 030 единиц. Единственным направлением с сокращением показателей стало утепление фасадов — площадь работ уменьшилась на 24,7 тыс. кв. м.

На сопровождение программы заложили средства на строительный контроль (437,5 млн руб.), а также разработку проектов и проверку смет (947 млн руб.).

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов