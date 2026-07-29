Бюджет капремонта домов в Татарстане вырос до 28,63 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана увеличил бюджет программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026-2028 годы. Общая сумма финансирования выросла до 28,63 млрд рублей, что на 3,03 млрд больше первоначального плана в 25,6 млрд рублей.
Наибольший прирост средств зафиксирован в первый год реализации обновленного плана. Распределение бюджета по годам выглядит так:
|Год
|Сумма (млрд руб.)
|Прирост к прежнему плану (млн руб.)
|2026
|11,19
|1 590
|2027
|8,46
|357
|2028
|8,98
|581
Приоритетом программы стала модернизация изношенных коммуникаций. На замену внутридомовых инженерных систем выделят 8,71 млрд рублей. Рабочие обновят почти 2 380 км сетей, включая теплоснабжение (824 тыс. м), электроснабжение (606,5 тыс. м) и водопровод (571,9 тыс. м).
Значительные средства направят на внешние работы и оборудование:
Дополнительные средства распределили между ремонтом подъездов (423,1 млн руб.), вентиляционных каналов и дымоходов (498,3 млн руб.), а также фундаментами и подвалами.
Корректировка бюджета позволила увеличить физические показатели программы. В частности, выросли объемы по ремонту кровель (на 29,8 тыс. кв. м) и фасадов (на 41 тыс. кв. м). Протяженность обновляемых инженерных сетей увеличили на 62 км.
Количество заменяемых лифтов выросло со 884 до 1 030 единиц. Единственным направлением с сокращением показателей стало утепление фасадов — площадь работ уменьшилась на 24,7 тыс. кв. м.
На сопровождение программы заложили средства на строительный контроль (437,5 млн руб.), а также разработку проектов и проверку смет (947 млн руб.).
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