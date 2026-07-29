Группа добровольцев в поселке Шальский спасла от огня электрическую подстанцию и лес

Жители карельского поселка Шальский предотвратили распространение крупного пожара на жилой сектор и лесную зону. Мужчины использовали собственную технику, чтобы сдержать огонь до прибытия профессиональных спасателей.
Возгорание произошло 27 июля на улице Стеклянской. Вспыхнула крупная свалка мусора, площадь которой быстро превысила 200 квадратных метров. Ситуация осложнялась сильным ветром и близостью критически важных объектов: в 30 метрах от очага находились электрическая подстанция и лесопарковая зона.
Чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, группа местных жителей — А. В. Антохин, В. В. Антохин, А. А. Соловьёв, В. И. Гуща, С. Ю. Титков и Г. С. Титков — организовала тушение своими силами. Мужчины задействовали личную мотопомпу: установили её на реке Водле и проложили шланги к месту пожара.
Самостоятельные действия жителей позволили локализовать пламя. По прибытии пожарных расчеты объединили усилия с добровольцами, которые оставались на месте до полной ликвидации возгорания.
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