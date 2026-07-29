Группа добровольцев в поселке Шальский спасла от огня электрическую подстанцию и лес

Жители карельского поселка Шальский предотвратили распространение крупного пожара на жилой сектор и лесную зону. Мужчины использовали собственную технику, чтобы сдержать огонь до прибытия профессиональных спасателей.

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Возгорание произошло 27 июля на улице Стеклянской. Вспыхнула крупная свалка мусора, площадь которой быстро превысила 200 квадратных метров. Ситуация осложнялась сильным ветром и близостью критически важных объектов: в 30 метрах от очага находились электрическая подстанция и лесопарковая зона.

Чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, группа местных жителей — А. В. Антохин, В. В. Антохин, А. А. Соловьёв, В. И. Гуща, С. Ю. Титков и Г. С. Титков — организовала тушение своими силами. Мужчины задействовали личную мотопомпу: установили её на реке Водле и проложили шланги к месту пожара.

Самостоятельные действия жителей позволили локализовать пламя. По прибытии пожарных расчеты объединили усилия с добровольцами, которые оставались на месте до полной ликвидации возгорания.

Экспертная проверка:

специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова