Брянские работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение мест для инвалидов

Брянские работодатели могут вернуть деньги, потраченные на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. За первые шесть месяцев 2026 года отделение Социального фонда России по Брянской области выплатило такие компенсации на сумму 596 тысяч рублей. Эти средства помогли создать три новых рабочих места.
Помощь позволяет компаниям закупать специальную мебель, технику и вспомогательное оборудование, а также оплачивать монтаж. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч рублей за одно место.
"Рабочее пространство адаптируют под конкретного человека с учетом индивидуальной программы реабилитации и характера труда. Если сотруднику разрешена удаленная работа, обустроить место можно прямо у него дома", — пояснила управляющая отделением СФР Татьяна Серяк.
Программа доступна для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Чтобы получить выплату, компания должна заключить с работником договор минимум на девять месяцев.
|Этап получения компенсации
|Срок и действие
|Подача заявления
|В центр занятости в течение 3 месяцев после подписания договора
|Рассмотрение документов
|Передача данных из центра занятости в СФР и одобрение заявки
|Выплата средств
|Перечисление денег работодателю в течение 10 рабочих дней
Работодатель, который нанимает человека с инвалидностью I или II группы, либо ветерана боевых действий (любая группа инвалидности).
Да, если формат работы предполагает удаленный доступ сотрудника к своим обязанностям.
Сотрудник должен быть официально трудоустроен на срок не менее девяти месяцев. Это фиксируется в трудовом договоре.
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