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Брянские работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение мест для инвалидов

Россия » Центр » Брянск

Брянские работодатели могут вернуть деньги, потраченные на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. За первые шесть месяцев 2026 года отделение Социального фонда России по Брянской области выплатило такие компенсации на сумму 596 тысяч рублей. Эти средства помогли создать три новых рабочих места.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Помощь позволяет компаниям закупать специальную мебель, технику и вспомогательное оборудование, а также оплачивать монтаж. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч рублей за одно место.

"Рабочее пространство адаптируют под конкретного человека с учетом индивидуальной программы реабилитации и характера труда. Если сотруднику разрешена удаленная работа, обустроить место можно прямо у него дома", — пояснила управляющая отделением СФР Татьяна Серяк.

Программа доступна для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Чтобы получить выплату, компания должна заключить с работником договор минимум на девять месяцев.

Этап получения компенсации Срок и действие
Подача заявления В центр занятости в течение 3 месяцев после подписания договора
Рассмотрение документов Передача данных из центра занятости в СФР и одобрение заявки
Выплата средств Перечисление денег работодателю в течение 10 рабочих дней

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Работодатель, который нанимает человека с инвалидностью I или II группы, либо ветерана боевых действий (любая группа инвалидности).

Можно ли обустроить место дома?

Да, если формат работы предполагает удаленный доступ сотрудника к своим обязанностям.

Какое главное условие по срокам работы?

Сотрудник должен быть официально трудоустроен на срок не менее девяти месяцев. Это фиксируется в трудовом договоре.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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