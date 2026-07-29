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Рост числа амурских тигров привел к учащению конфликтов с людьми

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Амурская тигриная популяция в России достигла минимума в 750 особей — это почти в два раза больше, чем в 2013 году, когда их насчитывалось 430. Об этом в Минобрнауки России назвали результат системной работы: расширение сети особо охраняемых территорий, подавление браконьерства и восстановление кормовой базы. Каждый хищник в стране на учёте: мониторят по следам, фотоловушкам и ДНК.

Амурский тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Varnav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Амурский тигр

Но рост числа привело к побочному эффекту. Тигры чаще выходят к людям. По данным старшего преподавателя Нижегородского ГАТУ Натальи Абрамовой, за 2023-2025 годы конфликтных ситуаций стало почти в два раза больше, чем в начале десятилетия. В Приморском крае ежегодно отлавливают до девяти "проблемных" хищников. Судьбу каждого решает специальная рабочая группу: здоровых и спокойных реабилитируют и выпускают в глушь, агрессивных — перевозят в зоопарки или хосписы.

Популяция под учётом

Учёный подход заменил приблизительные оценки. Сегодня за каждым амурским тигром закреплена карточка: генетический профиль, фото с камер-ловушек, карта перемещений. Это позволяет не просто считать головы, а отслеживать родственные связи, миграцию молодых самцов и наполняемость ареалов. Динамика численности амурского тигра в России

Год Оценка численности (особей)
2013 ~430
2025-2026 (прогноз/учёт) не менее 750

Прирост — около 75% за двенадцать лет. Это редкий случай, когда федеральная программа сохранения вида даёт измеримый результат не в отчётах, а в снегу таёжного леса.

Конфликт без границ

Таёжный хищник не знает границ охотугодий и поселков. Молодые самцы, вытесняемые взрослыми с лучших территорий, идут к окраинам. Там легкая добыча: собаки, скот, иногда — люди. "Население тигра выросло до плотности, при которой естественное расселение приводит к контакту с антропогенной средой", — поясняет ситуацию эколог Павел Лебедев. — Это не агрессия вида, это арифметика ареалов. У одного взрослого самца территория до 1000 км². При 750 особях свободной тайги, где нет человека, просто не хватает. В Приморье механизм реагирования отработан: сигнал — выезд группы — оценка — решение. Но в соседних регионах ареала (Хабаровский край, ЕАО, Амурская область) инфраструктуры перехвата и реабилитации меньше. Тигр, отпущенный "в глухие районы" из Приморья, может выйти к людям уже за тысячу километров.

Двигатель экстремума

Амурский тигр — единственный подвид, приспособленный к минус 45 °C. Густой подшёрсток (до 5 см) и жировой "жилет" на животе (5-6 см) позволяют ему не просто выживать, а охотиться в мороз, когда другие крупные кошки бы давно ушли в логово. Взрослый самец тянет на 180-300 кг при длине тела до двух метров и хвосте больше метра. Высота в холке — 120 см. Самки легче на четверть. Эта биология диктует логистику сохранения. Кормовая база (кабан, косуля, олень) должна быть стабильной зимой. Значит, биотехнические меры — сенокосы, соляные лижа, защита от браконьерства — работают не "для красоты", а для того, чтобы тигру не приходилось искать еду у фермерского двора.

"Рост популяции амурского тигра — успех государственной политики, но следующий этап — это не защита от вымиrania, а управление сосуществованием. Нужны не толькоccountы особей, а карты конфликтности, страховые механизмы для фермеров и транскорпусная сеть экологических коридоров, а не разрозненные заповедники", — эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов.
Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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