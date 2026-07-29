Россельхознадзор перехватил крупную партию зараженных арбузов на въезде

В Красноярский край пытались завезти более 21 тонны зараженных арбузов из Казахстана. Груз перехватили сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Арбузы

Партию обнаружили 20 июля при проведении фитосанитарного контроля на въезде в регион. Арбузы перевозили автомобилями. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" провели лабораторные исследования и нашли в продукции дынную муху.

Дынная муха считается карантинным вредителем. Ее распространение опасно для местных сельскохозяйственных угодий, так как насекомое может поразить посадки бахчевых культур и других растений региона.

"Чтобы не допустить распространения зараженной продукции по территории региона, владельцу груза выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры", — сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, собственник груза выполнил требования. Ввоз вредителя на территорию края предотвратили.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов