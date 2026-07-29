Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона

В Сахалинской области подготовили 27 рыбоводных участков для развития морской аквакультуры. Площадки распределены между Сахалином и Курильскими островами. Об этом сообщает министерство по рыболовству региона.
Пересмотр подходов к добыче лососевых вынуждает рыбную промышленность искать новые источники дохода. Власти делают ставку на марикультуру — выращивание востребованных морепродуктов: гребешка, морского ежа и трепанга.
|Направление
|Детали
|Объекты разведения
|Гребешок, морской еж, трепанг
|Инфраструктура
|27 сформированных участков на Сахалине и Курилах
|Производство
|Завод по выращиванию молоди на юге острова
Для запуска отрасли критически важно обеспечить регион посадочным материалом. В июне правительство области и группа компаний "Гольфстрим" договорились построить на юге Сахалина завод по выращиванию молоди ценных гидробионтов.
Особое внимание уделяют Курилам. Марикультуру здесь рассматривают как способ оживить экономику удаленных территорий. Весной возможности отрасли представили потенциальным инвесторам на профильном мероприятии в Москве.
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