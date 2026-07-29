Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной

Мэрия Иванова оштрафовала компанию "Дорожно-строительное управление № 1" (ООО "ДСУ № 1") на 4,9 млн рублей. Поводом стал срыв сроков ремонта пешеходной зоны набережной Уводи и восстановления габионов перед Соковским мостом.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Иваново, набережная реки Уводь

Проблемы этого участка начались в августе 2023 года, когда часть набережной обрушилась в реку. Чтобы исправить ситуацию, городская администрация в декабре того же года заключила договор с ООО "ДСУ № 1". Работы должны были завершить к октябрю 2025 года, но подрядчик не успел выполнить обязательства.

Для жителей города это означает, что прогулочная зона остается в полуразрушенном состоянии дольше запланированного. Набережная Уводи является важным элементом городской среды, и затянувшийся ремонт ограничивает доступ горожан к реке.

Где еще работает подрядчик

ООО "ДСУ № 1" ведет строительство и ремонт на нескольких крупных объектах региона. Суммы контрактов исчисляются сотнями миллионов рублей.

Объект Сумма контракта (руб.) Дорога Южа-Холуй-Дубакино (Савинский район) 190,67 млн Ремонт проспекта Ленина, Шереметевского и ул. Почтовой 188,52 млн Установка барьерных ограждений 140 млн Дорога к городскому кладбищу Кинешмы 95,53 млн Обход города Шуи 52,84 млн Дорога Иваново-Богородское 42,58 млн