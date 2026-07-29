Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной

Мэрия Иванова оштрафовала компанию "Дорожно-строительное управление № 1" (ООО "ДСУ № 1") на 4,9 млн рублей. Поводом стал срыв сроков ремонта пешеходной зоны набережной Уводи и восстановления габионов перед Соковским мостом.
Проблемы этого участка начались в августе 2023 года, когда часть набережной обрушилась в реку. Чтобы исправить ситуацию, городская администрация в декабре того же года заключила договор с ООО "ДСУ № 1". Работы должны были завершить к октябрю 2025 года, но подрядчик не успел выполнить обязательства.
Для жителей города это означает, что прогулочная зона остается в полуразрушенном состоянии дольше запланированного. Набережная Уводи является важным элементом городской среды, и затянувшийся ремонт ограничивает доступ горожан к реке.
ООО "ДСУ № 1" ведет строительство и ремонт на нескольких крупных объектах региона. Суммы контрактов исчисляются сотнями миллионов рублей.
|Объект
|Сумма контракта (руб.)
|Дорога Южа-Холуй-Дубакино (Савинский район)
|190,67 млн
|Ремонт проспекта Ленина, Шереметевского и ул. Почтовой
|188,52 млн
|Установка барьерных ограждений
|140 млн
|Дорога к городскому кладбищу Кинешмы
|95,53 млн
|Обход города Шуи
|52,84 млн
|Дорога Иваново-Богородское
|42,58 млн
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