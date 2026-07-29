Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных

Губернатор Орловской области утвердил квоты на добычу диких животных на сезон с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Список разрешенных к отстрелу видов включает лося, благородного и пятнистого оленей, косулю, барсука и рысь.
Для охотников и владельцев хозяйств эти цифры определяют объем допустимого вылова ресурсов в каждом конкретном районе. Лимиты рассчитывают исходя из общей численности животных в регионе, чтобы сохранить популяцию.
|Животное
|Лимит добычи (особи)
|Общая численность в регионе
|Лось
|154
|2175
|Косуля
|1308
|1109*
|Барсук
|94
|1126
|Благородный олень
|18
|295
|Пятнистый олень
|4
|70
|Рысь
|1
|16
* Согласно данным документа, численность косули выросла до 1109 особей.
По сравнению с прошлым годом лимит на добычу лося увеличили на 15 животных. Охотникам разрешили добыть в том числе трех особей в возрасте до одного года.
Особое внимание привлекает ситуация с рысью. Прошлый сезон стал первым, когда охота на этого хищника была разрешена из-за роста его популяции. В новом периоде квота остается минимальной — одна особь при общей численности вида в 16 животных.
В утвержденном документе также прописан список охотхозяйств, где разрешен отстрел конкретных видов животных. Это позволяет контролировать нагрузку на природу в разных частях области и избегать чрезмерного выбивания зверя в отдельных районах.
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