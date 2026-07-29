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Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных

Россия » Центр » Орел

Губернатор Орловской области утвердил квоты на добычу диких животных на сезон с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Список разрешенных к отстрелу видов включает лося, благородного и пятнистого оленей, косулю, барсука и рысь.

косуля
Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
косуля

Для охотников и владельцев хозяйств эти цифры определяют объем допустимого вылова ресурсов в каждом конкретном районе. Лимиты рассчитывают исходя из общей численности животных в регионе, чтобы сохранить популяцию.

Животное Лимит добычи (особи) Общая численность в регионе
Лось 154 2175
Косуля 1308 1109*
Барсук 94 1126
Благородный олень 18 295
Пятнистый олень 4 70
Рысь 1 16

* Согласно данным документа, численность косули выросла до 1109 особей.

По сравнению с прошлым годом лимит на добычу лося увеличили на 15 животных. Охотникам разрешили добыть в том числе трех особей в возрасте до одного года.

Особое внимание привлекает ситуация с рысью. Прошлый сезон стал первым, когда охота на этого хищника была разрешена из-за роста его популяции. В новом периоде квота остается минимальной — одна особь при общей численности вида в 16 животных.

В утвержденном документе также прописан список охотхозяйств, где разрешен отстрел конкретных видов животных. Это позволяет контролировать нагрузку на природу в разных частях области и избегать чрезмерного выбивания зверя в отдельных районах.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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