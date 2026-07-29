Каждый пятый флакон бутилированной воды в Оренбуржье продается с нарушениями

В Оренбургской области пятая часть бутилированной воды продается с нарушениями закона. Такие данные подвела региональная служба Роспотребнадзора по итогам проверок в первой половине года.
Инспекторы посетили 33 магазина и изучили более тысячи единиц продукции через систему мониторинга оборота товаров. Нарушения прав потребителей обнаружили во всех проверенных точках. В основном речь идет о неправильной маркировке воды и сбоях при передаче данных в систему «Честный знак».
|Показатель
|Значение
|Проверенных магазинов
|33
|Доля воды с нарушениями
|20%
|Составлено протоколов
|56
|Иски в суды (удовлетворены)
|7
Помимо штрафов, ведомство провело профилактическую работу с бизнесом. Специалисты посетили предпринимателей с профвизитами 67 раз, выдали 137 предостережений и дали 215 консультаций по правилам торговли.
Контроль за рынком воды станет жестче: с 1 марта 2025 года в России вводят поэкземплярный учет. Это обяжет продавцов передавать сведения о каждой единице товара, что должно исключить появление на полках нелегальной продукции.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.