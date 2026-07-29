Каждый пятый флакон бутилированной воды в Оренбуржье продается с нарушениями

В Оренбургской области пятая часть бутилированной воды продается с нарушениями закона. Такие данные подвела региональная служба Роспотребнадзора по итогам проверок в первой половине года.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info пустая бутылка

Инспекторы посетили 33 магазина и изучили более тысячи единиц продукции через систему мониторинга оборота товаров. Нарушения прав потребителей обнаружили во всех проверенных точках. В основном речь идет о неправильной маркировке воды и сбоях при передаче данных в систему «Честный знак».

Показатель Значение Проверенных магазинов 33 Доля воды с нарушениями 20% Составлено протоколов 56 Иски в суды (удовлетворены) 7

Помимо штрафов, ведомство провело профилактическую работу с бизнесом. Специалисты посетили предпринимателей с профвизитами 67 раз, выдали 137 предостережений и дали 215 консультаций по правилам торговли.

Контроль за рынком воды станет жестче: с 1 марта 2025 года в России вводят поэкземплярный учет. Это обяжет продавцов передавать сведения о каждой единице товара, что должно исключить появление на полках нелегальной продукции.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов