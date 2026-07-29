Безопасность дороги в Ванино повысят за счет новых фонарей и тротуаров

В поселке Ванино осветили участок региональной трассы Ванино — Монгохто. На отрезке длиной более пяти километров установили 210 новых фонарей.

Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное шоссе

Дорогу отремонтировали по программе "Инфраструктура для жизни". Теперь к обновленному полотну добавили свет, который заменил старые светильники на более долговечные и экономичные модели. Для водителей и пешеходов это означает равномерную видимость дороги в темное время суток.

Развитие инфраструктуры поселка не ограничится освещением. В ближайшее время строители проложат тротуары и установят автобусную остановку. Эти меры доведут безопасность трассы до требуемых норм.

Параметр Показатель Протяженность освещенного участка более 5 км Количество новых фонарей 210 шт. Дополнительные объекты (в плане) тротуары, автобусная остановка