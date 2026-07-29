Безопасность дороги в Ванино повысят за счет новых фонарей и тротуаров

В поселке Ванино осветили участок региональной трассы Ванино — Монгохто. На отрезке длиной более пяти километров установили 210 новых фонарей.
Дорогу отремонтировали по программе "Инфраструктура для жизни". Теперь к обновленному полотну добавили свет, который заменил старые светильники на более долговечные и экономичные модели. Для водителей и пешеходов это означает равномерную видимость дороги в темное время суток.
Развитие инфраструктуры поселка не ограничится освещением. В ближайшее время строители проложат тротуары и установят автобусную остановку. Эти меры доведут безопасность трассы до требуемых норм.
|Параметр
|Показатель
|Протяженность освещенного участка
|более 5 км
|Количество новых фонарей
|210 шт.
|Дополнительные объекты (в плане)
|тротуары, автобусная остановка
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