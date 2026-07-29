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Программа активного долголетия в Орловской области расширит доступ к оздоровлению

Россия » Центр » Орел

Правительство Орловской области планирует к 2030 году увеличить число пенсионеров, регулярно занимающихся спортом, с нынешних 22% до 70%. Для этого в регионе запустили новую программу активного долголетия, которая определит развитие спортивной инфраструктуры и доступ к оздоровительным услугам для пожилых людей на ближайшие годы.

Разминка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Разминка
Направление активности (за 2025 год) Количество участников, чел.
Спорт и физическая культура 42 715
Культурно-досуговые мероприятия и фестивали 8 670
Образовательные проекты (грамотность) 4 082
Волонтерство 662

Инфраструктура и досуг

Помимо спорта, власти делают ставку на социализацию пожилых людей через сеть библиотек, музеев и домов культуры. В таких центрах работают кружки по интересам и творческие объединения — за прошлый год ими воспользовались более 8 тысяч человек.

"В учреждениях культуры Орловской области созданы благоприятные условия, которые позволяют организовать насыщенный и разнообразный досуг для людей старшего поколения", — сообщили в правительстве региона.

Среди наиболее востребованных услуг — курсы компьютерной и финансовой грамотности. Ежегодно их посещают более 700 пенсионеров, которые учатся пользоваться цифровыми сервисами и даже выставляют свои команды на Всероссийский компьютерный чемпионат.

Почему это важно для региона

Рост доли людей, ведущих активный образ жизни в старшем возрасте, напрямую влияет на нагрузку системы здравоохранения и общее качество жизни в малых городах и селах области. Создание доступной среды позволяет пожилым людям дольше оставаться автономными и включенными в жизнь своих сообществ.

"Развитие инфраструктуры активного долголетия в регионах — это не просто досуг, а инструмент профилактики возрастных заболеваний и борьбы с социальной изоляцией. Когда пенсионер имеет доступ к спортзалу или компьютерному классу в своем районном центре, он сохраняет когнитивные функции и физическую форму гораздо дольше", — пояснила специалист по социальной политике и демографии Елена Романова.

Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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