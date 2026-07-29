Программа активного долголетия в Орловской области расширит доступ к оздоровлению

Правительство Орловской области планирует к 2030 году увеличить число пенсионеров, регулярно занимающихся спортом, с нынешних 22% до 70%. Для этого в регионе запустили новую программу активного долголетия, которая определит развитие спортивной инфраструктуры и доступ к оздоровительным услугам для пожилых людей на ближайшие годы.

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Направление активности (за 2025 год) Количество участников, чел. Спорт и физическая культура 42 715 Культурно-досуговые мероприятия и фестивали 8 670 Образовательные проекты (грамотность) 4 082 Волонтерство 662

Инфраструктура и досуг

Помимо спорта, власти делают ставку на социализацию пожилых людей через сеть библиотек, музеев и домов культуры. В таких центрах работают кружки по интересам и творческие объединения — за прошлый год ими воспользовались более 8 тысяч человек.

"В учреждениях культуры Орловской области созданы благоприятные условия, которые позволяют организовать насыщенный и разнообразный досуг для людей старшего поколения", — сообщили в правительстве региона.

Среди наиболее востребованных услуг — курсы компьютерной и финансовой грамотности. Ежегодно их посещают более 700 пенсионеров, которые учатся пользоваться цифровыми сервисами и даже выставляют свои команды на Всероссийский компьютерный чемпионат.

Почему это важно для региона

Рост доли людей, ведущих активный образ жизни в старшем возрасте, напрямую влияет на нагрузку системы здравоохранения и общее качество жизни в малых городах и селах области. Создание доступной среды позволяет пожилым людям дольше оставаться автономными и включенными в жизнь своих сообществ.

"Развитие инфраструктуры активного долголетия в регионах — это не просто досуг, а инструмент профилактики возрастных заболеваний и борьбы с социальной изоляцией. Когда пенсионер имеет доступ к спортзалу или компьютерному классу в своем районном центре, он сохраняет когнитивные функции и физическую форму гораздо дольше", — пояснила специалист по социальной политике и демографии Елена Романова.

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эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова