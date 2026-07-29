Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брянские работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение мест для инвалидов
Рост числа амурских тигров привел к учащению конфликтов с людьми
Россельхознадзор перехватил крупную партию зараженных арбузов на въезде
Борьба с инвазивными растениями в Белоруссии: риски для природы и людей
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Топливо и долги бьют наотмашь: ФРС США столкнулась с тупиковой ситуацией из-за пустых кошельков
Инфляция в Белоруссии достигла исторического минимума за 20 лет
Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной
Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных

Профилактические визиты в УК Башкирии стали обязательными и неотменяемыми

Россия » Поволжье » Уфа

В Башкортостане изменили правила проведения внеплановых проверок управляющих компаний (УК). Теперь инспекторы госжилстройнадзора будут выходить на объекты, опираясь на обновленный список признаков возможных нарушений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Контроль ЖКХ: расходы под лупой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Контроль ЖКХ: расходы под лупой

Новые правила делают контроль за содержанием жилого фонда более жестким: отменить обязательные профилактические визиты теперь невозможно. При этом надзорный орган обязан уведомить управляющую компанию о предстоящем визите минимум за сутки.

Для ускорения взаимодействия между ведомством и УК расширили каналы связи. Обмен уведомлениями и документами теперь возможен не только традиционными способами, но и через портал Госуслуг, а также мобильное приложение "Инспектор".

Изменение Суть нововведения
Основание для проверок Обновленный перечень признаков нарушений
Профилактические визиты Стали обязательными, отмена исключена
Срок уведомления УК Минимум за 24 часа до визита
Способы связи Добавлены Госуслуги и приложение "Инспектор"

Параллельно с ужесточением надзора за УК в регионе продолжается цифровизация сферы ЖКХ. В Башкирии, как и во всех субъектах РФ, квитанции об оплате коммунальных услуг переведут в электронный вид.

"Цифровизация взаимодействия надзорных органов и управляющих компаний сокращает время на бюрократические процедуры. Главное, что теперь фокус смещается с формальных отчетов на реальное состояние домов, так как профилактические визиты становятся обязательными", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Шоу-бизнес
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Авто
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Рост числа амурских тигров привел к учащению конфликтов с людьми
Россельхознадзор перехватил крупную партию зараженных арбузов на въезде
Борьба с инвазивными растениями в Белоруссии: риски для природы и людей
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Топливо и долги бьют наотмашь: ФРС США столкнулась с тупиковой ситуацией из-за пустых кошельков
Инфляция в Белоруссии достигла исторического минимума за 20 лет
Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной
Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных
Космический переполох у звезды Табби: ученые зафиксировали признаки присутствия массивного тела
Каждый пятый флакон бутилированной воды в Оренбуржье продается с нарушениями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.