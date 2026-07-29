Профилактические визиты в УК Башкирии стали обязательными и неотменяемыми

В Башкортостане изменили правила проведения внеплановых проверок управляющих компаний (УК). Теперь инспекторы госжилстройнадзора будут выходить на объекты, опираясь на обновленный список признаков возможных нарушений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Контроль ЖКХ: расходы под лупой

Новые правила делают контроль за содержанием жилого фонда более жестким: отменить обязательные профилактические визиты теперь невозможно. При этом надзорный орган обязан уведомить управляющую компанию о предстоящем визите минимум за сутки.

Для ускорения взаимодействия между ведомством и УК расширили каналы связи. Обмен уведомлениями и документами теперь возможен не только традиционными способами, но и через портал Госуслуг, а также мобильное приложение "Инспектор".

Изменение Суть нововведения Основание для проверок Обновленный перечень признаков нарушений Профилактические визиты Стали обязательными, отмена исключена Срок уведомления УК Минимум за 24 часа до визита Способы связи Добавлены Госуслуги и приложение "Инспектор"

Параллельно с ужесточением надзора за УК в регионе продолжается цифровизация сферы ЖКХ. В Башкирии, как и во всех субъектах РФ, квитанции об оплате коммунальных услуг переведут в электронный вид.

"Цифровизация взаимодействия надзорных органов и управляющих компаний сокращает время на бюрократические процедуры. Главное, что теперь фокус смещается с формальных отчетов на реальное состояние домов, так как профилактические визиты становятся обязательными", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех