Профилактические визиты в УК Башкирии стали обязательными и неотменяемыми

В Башкортостане изменили правила проведения внеплановых проверок управляющих компаний (УК). Теперь инспекторы госжилстройнадзора будут выходить на объекты, опираясь на обновленный список признаков возможных нарушений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Новые правила делают контроль за содержанием жилого фонда более жестким: отменить обязательные профилактические визиты теперь невозможно. При этом надзорный орган обязан уведомить управляющую компанию о предстоящем визите минимум за сутки.
Для ускорения взаимодействия между ведомством и УК расширили каналы связи. Обмен уведомлениями и документами теперь возможен не только традиционными способами, но и через портал Госуслуг, а также мобильное приложение "Инспектор".
|Изменение
|Суть нововведения
|Основание для проверок
|Обновленный перечень признаков нарушений
|Профилактические визиты
|Стали обязательными, отмена исключена
|Срок уведомления УК
|Минимум за 24 часа до визита
|Способы связи
|Добавлены Госуслуги и приложение "Инспектор"
Параллельно с ужесточением надзора за УК в регионе продолжается цифровизация сферы ЖКХ. В Башкирии, как и во всех субъектах РФ, квитанции об оплате коммунальных услуг переведут в электронный вид.
"Цифровизация взаимодействия надзорных органов и управляющих компаний сокращает время на бюрократические процедуры. Главное, что теперь фокус смещается с формальных отчетов на реальное состояние домов, так как профилактические визиты становятся обязательными", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
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