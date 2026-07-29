Реальный срок за буллинг: какие последствия грозят подросткам-агрессорам

Правительство Татарстана утвердило долгосрочный план по борьбе с травлей в образовательных учреждениях и детских центрах. Документ, подписанный Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, определяет алгоритмы действий десяти министерств и ведомств до 2030 года.

Фото: commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Буллинг

Системный подход вызван тревожной статистикой: в мире с агрессией сверстников сталкивается каждый десятый школьник. В России данные еще серьезнее — до 30% молодежи от 14 до 24 лет подвергались насилию, а среди детей 11-12 лет этот показатель за последний год достиг 28%.

Цели и показатели до 2030 года

Основная задача плана — перевести борьбу с буллингом из режима "тушения пожаров" в формат системной профилактики. Контроль за исполнением возложен на Министерство образования и науки РТ, а МВД, прокуратура и профильные министерства обязаны предоставлять отчеты о работе ежегодно до 1 февраля.

Показатель Текущее значение Цель к 2030 году Доля учреждений с медиативными практиками 15% 35% Число обученных специалистов по выявлению буллинга 850 чел. 950 чел. Охват детей кружками и секциями - 84%

Всего за пять лет в республике планируют провести не менее 350 тысяч консультаций и мероприятий для учащихся, педагогов и родителей.

Правовые последствия для агрессоров

Специалисты подчеркивают: травля — это не "детские шалости", а систематическая агрессия с заведомым неравенством сил. Хотя термина "буллинг" нет в законодательстве, такие действия квалифицируются по статьям КоАП и УК РФ.

"Тех, кто травит одноклассников, могут привлечь к административной ответственности за оскорбление, клевету и хулиганство. В тяжких случаях возможен реальный срок лишения свободы, даже если подростку нет 18 лет", — пояснила начальник отдела ПДН МВД по РТ Евгения Боброва.

Помимо уголовного и административного преследования, закон позволяет требовать компенсации материального и морального вреда через Гражданский кодекс.

Механизмы профилактики и кибербезопасность

Особое внимание уделят цифровой среде. Центр "Навигатор" будет мониторить соцсети и мессенджеры на предмет признаков травли. Ежегодно планируется отправлять на блокировку до 15,5 тысячи единиц вредоносного контента.

"Наша задача — рассказать педагогам о молодежных трендах и субкультурах, об интересах и проблемах детей в интернете. Специалисты должны понимать молодежь и говорить с ними на их языке", — отметила заведующая отделом психологической помощи центра "Навигатор" Аделя Анисимова.

Специалисты связывают уязвимость детей перед деструктивными интернет-сообществами именно с ролью жертвы в школе. Чтобы переключить внимание подростков на продуктивную деятельность, республика расширяет доступ к бесплатным секциям и творческим клубам.

Роль семьи в решении конфликтов

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова указывает на две крайности: дефицит родительского внимания, который ребенок пытается компенсировать агрессией, и гиперопеку, при которой обычная ссора воспринимается как травля.

"Новый план позволяет выстроить единую систему, где школа, семья и государственные органы действуют как единый механизм. Мы делаем ставку на раннее выявление рисков через мониторинг и тестирование", — подчеркнула Светлана Захарова.

Ответы на популярные вопросы

Как понять, что ребенка травят?

Признаками могут стать: жалобы на плохое самочувствие перед школой, испорченные или пропавшие вещи, резкая замкнутость и перепады настроения.

Куда обращаться в первую очередь?

Первым шагом должна быть беседа с администрацией школы. Если ситуация не меняется или есть признаки правонарушения — следует идти в органы внутренних дел, предварительно собрав доказательства (скриншоты переписки, медицинские справки).

Где получить помощь прямо сейчас?

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ работает горячая линия: телефон (843) 236-61-64, мессенджер MAX: 8-987-405-96-13.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова