Инструкторы по дайвингу Сахалина теперь смогут подтверждать квалификацию без выезда из региона

Дайв-центр "Монерон" стал первой аттестационной площадкой по подводному туризму на Дальнем Востоке. Теперь инструкторы-проводники региона смогут подтверждать свою квалификацию здесь, не выезжая за пределы округа. Всего в России создали 11 таких центров, сообщает пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.
Система аттестации введена для безопасности людей под водой. Экзамен проверяет навыки спасения и оказания первой помощи по международным стандартам. Это позволяет отсечь непрофессионалов от работы с туристами.
|Событие / Срок
|Дата
|Ближайшие сессии аттестации
|22, 29 августа и 5 сентября
|Крайний срок для специалистов в реестре
|1 октября
|Вступление закона в силу
|1 июля 2024 года
С июля этого года закон запрещает работать с туристами под водой всем, кто не включен в федеральный реестр Минэкономразвития. Чтобы попасть в этот список, специалист обязан пройти проверку на площадке, имеющей соответствующее оборудование и кадры.
Спрос на посещение острова Монерон остается высоким: билеты на круизы до середины сентября почти раскуплены. Туристы активно бронируют однодневные рейсы на теплоходе "Игорь Фархутдинов".
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.