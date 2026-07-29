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Инструкторы по дайвингу Сахалина теперь смогут подтверждать квалификацию без выезда из региона

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Дайв-центр "Монерон" стал первой аттестационной площадкой по подводному туризму на Дальнем Востоке. Теперь инструкторы-проводники региона смогут подтверждать свою квалификацию здесь, не выезжая за пределы округа. Всего в России создали 11 таких центров, сообщает пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.

Дайверы под водой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дайверы под водой

Система аттестации введена для безопасности людей под водой. Экзамен проверяет навыки спасения и оказания первой помощи по международным стандартам. Это позволяет отсечь непрофессионалов от работы с туристами.

Событие / Срок Дата
Ближайшие сессии аттестации 22, 29 августа и 5 сентября
Крайний срок для специалистов в реестре 1 октября
Вступление закона в силу 1 июля 2024 года

С июля этого года закон запрещает работать с туристами под водой всем, кто не включен в федеральный реестр Минэкономразвития. Чтобы попасть в этот список, специалист обязан пройти проверку на площадке, имеющей соответствующее оборудование и кадры.

Спрос на посещение острова Монерон остается высоким: билеты на круизы до середины сентября почти раскуплены. Туристы активно бронируют однодневные рейсы на теплоходе "Игорь Фархутдинов".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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