Рекомендации Роспотребнадзора по защите от энтеровирусов в жаркую погоду

В регионе зафиксировали резкий всплеск кишечных инфекций: число заболевших превысило среднегодовую норму в три раза. Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Openverse by NickNguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мытье рук

Врачи объясняют ситуацию аномальной жарой. Высокие температуры ускоряют размножение энтеровирусов, которые легко передаются через грязные руки, воду и продукты питания, а иногда — воздушно-капельным путем.

Опасность инфекции заключается в скрытом течении. Болезнь может протекать бессимптомно, но при тяжелых формах вирус поражает центральную нервную систему, сердце и желудочно-кишечный тракт.

"Тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи. Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Овощи, фрукты и ягоды нужно промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком", — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

Особое внимание стоит уделить покупкам: продукты следует брать только в официальных торговых точках, где соблюдают температурный режим хранения. Также врачи советуют не купаться в стихийных водоемах и следить, чтобы вода не попадала в рот при плавании.

Если появились первые признаки болезни — поднялась температура, появилась сыпь или возникли боли в животе и горле — нужно сразу обратиться к врачу. Для консультаций по профилактике Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию.

Ответы на популярные вопросы

Как понять, что я заразился?

Следите за температурой, состоянием кожи (сыпь) и общим самочувствием. При болях в горле или животе не занимайтесь самолечением.

Можно ли пить воду из-под крана?

В период всплеска инфекций этого делать опасно. Используйте только кипяченую или заводскую бутилированную воду.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова