Рекомендации Роспотребнадзора по защите от энтеровирусов в жаркую погоду

В регионе зафиксировали резкий всплеск кишечных инфекций: число заболевших превысило среднегодовую норму в три раза. Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
Врачи объясняют ситуацию аномальной жарой. Высокие температуры ускоряют размножение энтеровирусов, которые легко передаются через грязные руки, воду и продукты питания, а иногда — воздушно-капельным путем.
Опасность инфекции заключается в скрытом течении. Болезнь может протекать бессимптомно, но при тяжелых формах вирус поражает центральную нервную систему, сердце и желудочно-кишечный тракт.
Особое внимание стоит уделить покупкам: продукты следует брать только в официальных торговых точках, где соблюдают температурный режим хранения. Также врачи советуют не купаться в стихийных водоемах и следить, чтобы вода не попадала в рот при плавании.
Если появились первые признаки болезни — поднялась температура, появилась сыпь или возникли боли в животе и горле — нужно сразу обратиться к врачу. Для консультаций по профилактике Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию.
Следите за температурой, состоянием кожи (сыпь) и общим самочувствием. При болях в горле или животе не занимайтесь самолечением.
В период всплеска инфекций этого делать опасно. Используйте только кипяченую или заводскую бутилированную воду.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.