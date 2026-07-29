Дезинфекция водопровода в Сегеже: как подготовить воду для безопасного питья

В Сегеже 2 августа проведут плановую дезинфекцию городских водопроводных сетей. Работы продлятся весь день — с полуночи воскресенья до конца суток.
Для обеззараживания коммуникаций в систему подадут воду с повышенным содержанием хлора. Это стандартная санитарно-профилактическая процедура, необходимая для поддержания качества питьевой воды в городе.
Жителям Сегежи запрещают использовать воду из-под крана для питья без подготовки. Чтобы вода стала безопасной, ее нужно сначала отстоять, а затем прокипятить.
|Параметр
|Детали
|Дата работ
|2 августа 2026 года
|Время проведения
|00:00 — 24:00
|Метод очистки
|Хлорирование сетей
Нет, напрямую использовать воду нельзя из-за высокой концентрации хлора.
Необходимо дать воде отстояться в открытой емкости, после чего ее обязательно нужно прокипятить.
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