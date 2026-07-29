Проект «Билет домой» поможет молодым специалистам найти работу в регионе

С 12 по 14 августа Киров примет слёт выпускников региональных учебных заведений "Билет домой". В мероприятии участвуют вчерашние студенты вузов и колледжей области, которые уже начали карьеру или продолжают обучение.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ молодежь

Проект организовали Правительство Кировской области совместно с Центром развития молодежи при региональной администрации и Областным центром молодежной политики. Площадками для встреч станут Кировский государственный университет им. В. П. Чкалова и другие образовательные центры города.

Основной акцент организаторы делают на трудоустройстве молодых специалистов. Программа включает мастер-классы и дискуссии, где выпускники смогут обсудить поиск работы, карьерный рост и способы самореализации в регионе.

Параметр Детали события Даты проведения 12-14 августа Место проведения Киров, КГУ им. В. П. Чкалова и другие вузы/колледжи Участники Выпускники учебных заведений Кировской области всех специальностей