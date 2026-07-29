Проект «Билет домой» поможет молодым специалистам найти работу в регионе

С 12 по 14 августа Киров примет слёт выпускников региональных учебных заведений "Билет домой". В мероприятии участвуют вчерашние студенты вузов и колледжей области, которые уже начали карьеру или продолжают обучение.
Проект организовали Правительство Кировской области совместно с Центром развития молодежи при региональной администрации и Областным центром молодежной политики. Площадками для встреч станут Кировский государственный университет им. В. П. Чкалова и другие образовательные центры города.
Основной акцент организаторы делают на трудоустройстве молодых специалистов. Программа включает мастер-классы и дискуссии, где выпускники смогут обсудить поиск работы, карьерный рост и способы самореализации в регионе.
|Параметр
|Детали события
|Даты проведения
|12-14 августа
|Место проведения
|Киров, КГУ им. В. П. Чкалова и другие вузы/колледжи
|Участники
|Выпускники учебных заведений Кировской области всех специальностей
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