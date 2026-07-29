Число работающих пенсионеров в Омской области выросло в два раза

В Омской области число работающих пенсионеров увеличилось в два раза. За 2026 год трудоустроились почти 14 тысяч человек старшего возраста, тогда как годом ранее этот показатель составлял 7089 человек.
Всего в регионе за год открыли 34 тысячи новых вакансий. Половина из них — около 15 тысяч мест — появилась в строительстве, промышленности и сфере услуг.
|Показатель
|Значение
|Трудоустроенные пенсионеры (2026 г.)
|~ 14 000 чел.
|Трудоустроенные пенсионеры (2025 г.)
|7 089 чел.
|Всего новых рабочих мест в области
|34 000 чел.
Люди старшего возраста выходят на работу как в частный сектор, так и в государственные структуры. Основной спрос сосредоточен в медицине, образовании, торговле, транспорте и общепите.
Среди наиболее востребованных позиций — бухгалтеры, водители, повара, продавцы-кассиры, охранники и рабочие по благоустройству территорий.
"В последние годы пенсионеры чаще проявляют интерес к работе. Многие хотят сохранить активность, получать дополнительный доход и чувствовать свою полезность", — сообщили представители регионального управления по труду и занятости.
Для помощи в поиске вакансий регион использует программу «Социальная поддержка». В ее рамках пенсионеры могут получить индивидуальные консультации. Трудоустройство обеспечивает людям не только заработок, но и социальные гарантии.
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