Число работающих пенсионеров в Омской области выросло в два раза

В Омской области число работающих пенсионеров увеличилось в два раза. За 2026 год трудоустроились почти 14 тысяч человек старшего возраста, тогда как годом ранее этот показатель составлял 7089 человек.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой рабочий на заводе

Спрос на рабочую силу

Всего в регионе за год открыли 34 тысячи новых вакансий. Половина из них — около 15 тысяч мест — появилась в строительстве, промышленности и сфере услуг.

Показатель Значение Трудоустроенные пенсионеры (2026 г.) ~ 14 000 чел. Трудоустроенные пенсионеры (2025 г.) 7 089 чел. Всего новых рабочих мест в области 34 000 чел.

Где работают пенсионеры

Люди старшего возраста выходят на работу как в частный сектор, так и в государственные структуры. Основной спрос сосредоточен в медицине, образовании, торговле, транспорте и общепите.

Среди наиболее востребованных позиций — бухгалтеры, водители, повара, продавцы-кассиры, охранники и рабочие по благоустройству территорий.

"В последние годы пенсионеры чаще проявляют интерес к работе. Многие хотят сохранить активность, получать дополнительный доход и чувствовать свою полезность", — сообщили представители регионального управления по труду и занятости.

Для помощи в поиске вакансий регион использует программу «Социальная поддержка». В ее рамках пенсионеры могут получить индивидуальные консультации. Трудоустройство обеспечивает людям не только заработок, но и социальные гарантии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов