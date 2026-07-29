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Каждый пятый ипотечный заемщик в России покупает квартиру в другом регионе

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Каждый пятый российский ипотечный заемщик покупает квартиру в другом регионе. Ленинградская область стала одним из лидеров по притоку таких мигрантов: здесь доля межрегиональных сделок достигла 37%, что ставит регион на второе место в стране после Адыгеи.

Умная ипотека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Умная ипотека

По данным сервиса "Домклик", переезд чаще всего связывают с покупкой новостройки — в этом сегменте доля иногородцев составляет 23%. На вторичном рынке этот показатель ниже (17,6%), а в загородной недвижимости — 12,5%. При этом люди, меняющие регион проживания, зарабатывают в среднем на 24% больше местных жителей, а сумма их кредитов выше на 20%.

Кто переезжает в Ленинградскую область

Покупка жилья перестала быть просто способом улучшить быт внутри родного города и превратилась в инструмент смены места жительства. Ленинградская область конкурирует за такого покупателя с Тюменской областью (35%), Краснодарским краем (23%) и Подмосковьем (22%).

Регион Доля ипотечных покупателей из других субъектов РФ
Адыгея 57%
Ленинградская область 37%
Тюменская область 35%
Краснодарский край 23%
Московская область 22%

Особенности рынка Петербургской агломерации

В первом полугодии 2026 года иногородцы обеспечили 45% сделок в массовом сегменте жилья Петербурга и области. Для сравнения: в 2020 году их доля была 40%. При этом средний возраст покупателя зафиксировался на отметке 40 лет.

Главным изменением стал бюджет сделки. Если в 2020-м он составлял 4,4 млн рублей, то к середине 2026 года вырос до 9,1 млн. Однако рост цены не означает увеличение жилого пространства: средняя площадь квартиры осталась прежней — 35 м².

"Рост расходов не приводит к расширению жилого пространства. Покупатель направляет больший бюджет на сохранение прежнего формата квартиры, а не на приобретение дополнительной комнаты", — отметила директор консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.

Популярностью пользуются компактные форматы: 45% сделок пришлось на однокомнатные квартиры и 38% — на студии. Вместе они составляют 83% всего спроса.

Что меняется для застройщиков

Спрос на малые площади вынуждает девелоперов сохранять объемы компактных планировок. Кроме того, иногородний клиент требует иного подхода к сервису: дистанционные продажи, помощь с ипотекой и отделка "под ключ" становятся критически важными факторами.

"Иногороднему клиенту важны не только цена и метраж, но и возможность провести сделку без регулярных поездок в Петербург", — пояснил исполнительный директор классифайда недвижимости Restate. ru Андрей Добрый.

Сегодня Санкт-Петербург и ближайшие районы области фактически конкурируют за одного и того же покупателя. При выборе жилья люди игнорируют административные границы, ориентируясь на транспортную доступность, качество городской среды и общую стоимость владения недвижимостью.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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