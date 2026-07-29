Модернизация роддома в Магадане изменит подход к уходу за новорожденными

В Магадане реконструируют родильный дом. Регион получит на эти цели 1,4 миллиарда рублей.
Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры и модернизацию здания. Власти планируют обновить техническую базу учреждения, чтобы изменить подход к приему будущих мам и уходу за новорожденными.
|Параметр
|Данные
|Объем финансирования
|1,4 млрд рублей
|Срок завершения работ
|до конца 2029 года
Обновление роддома входит в госпрограмму по развитию медицины области. С учетом удаленности региона и логистических особенностей доставки стройматериалов, работы растянутся на несколько лет.
"Средства будут направлены на модернизацию и восстановление инфраструктуры медицинского учреждения", — сообщили в правительстве Магаданской области.
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