Модернизация роддома в Магадане изменит подход к уходу за новорожденными

В Магадане реконструируют родильный дом. Регион получит на эти цели 1,4 миллиарда рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры и модернизацию здания. Власти планируют обновить техническую базу учреждения, чтобы изменить подход к приему будущих мам и уходу за новорожденными.

Параметр Данные Объем финансирования 1,4 млрд рублей Срок завершения работ до конца 2029 года

Обновление роддома входит в госпрограмму по развитию медицины области. С учетом удаленности региона и логистических особенностей доставки стройматериалов, работы растянутся на несколько лет.

"Средства будут направлены на модернизацию и восстановление инфраструктуры медицинского учреждения", — сообщили в правительстве Магаданской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов