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Доходы жителей Кузбасса выросли почти на 2,5 тысячи за один месяц

Россия » Сибирь » Кемерово

Средняя зарплата в Кузбассе за май 2026 года выросла до 88 879 рублей. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе

По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 85 тысяч рублей, доход жителей региона увеличился почти на 2,5 тысячи.

Показатель Значение
Средняя зарплата в мае 2026 года 88 879 руб.
Средняя зарплата в апреле 2026 года ~85 000 руб.
Рост оплаты труда в мае (к прошлому году) 5,1%

Динамика роста доходов остается положительной, хотя темпы несколько замедлились. В апреле годовой прирост зарплат достигал 6,4%, в мае этот показатель снизился до 5,1%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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