Доходы жителей Кузбасса выросли почти на 2,5 тысячи за один месяц

Средняя зарплата в Кузбассе за май 2026 года выросла до 88 879 рублей. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.
По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 85 тысяч рублей, доход жителей региона увеличился почти на 2,5 тысячи.
|Показатель
|Значение
|Средняя зарплата в мае 2026 года
|88 879 руб.
|Средняя зарплата в апреле 2026 года
|~85 000 руб.
|Рост оплаты труда в мае (к прошлому году)
|5,1%
Динамика роста доходов остается положительной, хотя темпы несколько замедлились. В апреле годовой прирост зарплат достигал 6,4%, в мае этот показатель снизился до 5,1%.
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