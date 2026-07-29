Доходы жителей Кузбасса выросли почти на 2,5 тысячи за один месяц

Средняя зарплата в Кузбассе за май 2026 года выросла до 88 879 рублей. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе

По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 85 тысяч рублей, доход жителей региона увеличился почти на 2,5 тысячи.

Показатель Значение Средняя зарплата в мае 2026 года 88 879 руб. Средняя зарплата в апреле 2026 года ~85 000 руб. Рост оплаты труда в мае (к прошлому году) 5,1%

Динамика роста доходов остается положительной, хотя темпы несколько замедлились. В апреле годовой прирост зарплат достигал 6,4%, в мае этот показатель снизился до 5,1%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов