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Разрешение на охоту в Брянщине: сколько животных можно добыть

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области определили лимиты на добычу копытных в сезоне с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Согласно указу врио губернатора, охотникам разрешат добыть 1887 животных.

Лось на обочине дороги в лесу
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Лось на обочине дороги в лесу
Вид животного Текущая численность Лимит добычи (шт.) % от популяции
Лось 5 572 407 7,3%
Благородный олень 2 032 176 8,66%
Европейская косуля 13 223 1 304 9,86%

Новые квоты почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Разрешение на добычу лося выросло на две особи (с 405 до 407), оленя — на три (со 173 до 176). Лимит по косуле немного сократили: с 1311 до 1304 особей.

При этом статистика прошлого сезона показывает, что охотники не использовали разрешенный объем добычи полностью. Больше всего недобор оказался по оленям — их отстреляли лишь на 30%. По лосям показатель составил 68,4%, по косулям — 46,76%.

Распределили квоты между 74 закрепленными охотхозяйствами и Рамасухским заказником. Также часть лимитов выделили для общедоступных угодий в Злынковском, Новозыбковском и Клетнянском районах. Территории федеральных заповедников и ООПТ в этот список не вошли.

Бланки разрешений выдаст региональный департамент природных ресурсов и экологии.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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