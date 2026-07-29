Разрешение на охоту в Брянщине: сколько животных можно добыть

В Брянской области определили лимиты на добычу копытных в сезоне с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Согласно указу врио губернатора, охотникам разрешат добыть 1887 животных.
|Вид животного
|Текущая численность
|Лимит добычи (шт.)
|% от популяции
|Лось
|5 572
|407
|7,3%
|Благородный олень
|2 032
|176
|8,66%
|Европейская косуля
|13 223
|1 304
|9,86%
Новые квоты почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Разрешение на добычу лося выросло на две особи (с 405 до 407), оленя — на три (со 173 до 176). Лимит по косуле немного сократили: с 1311 до 1304 особей.
При этом статистика прошлого сезона показывает, что охотники не использовали разрешенный объем добычи полностью. Больше всего недобор оказался по оленям — их отстреляли лишь на 30%. По лосям показатель составил 68,4%, по косулям — 46,76%.
Распределили квоты между 74 закрепленными охотхозяйствами и Рамасухским заказником. Также часть лимитов выделили для общедоступных угодий в Злынковском, Новозыбковском и Клетнянском районах. Территории федеральных заповедников и ООПТ в этот список не вошли.
Бланки разрешений выдаст региональный департамент природных ресурсов и экологии.
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