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Средний показатель зарплат в организациях Кузбасса достиг 88 879 рублей

Россия » Сибирь » Кемерово

Средняя заработная плата в Кузбассе в мае 2026 года выросла до 88 879 рублей. По данным Кемеровостата, по сравнению с апрелем сумма увеличилась почти на 2,5 тысячи рублей, когда средний показатель составлял 85 тысяч.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Темпы роста доходов замедлились: если в апреле зарплаты прибавлялись на 6,4% относительно прошлого года, то в мае этот показатель снизился до 5,1%. Несмотря на это, общая тенденция к увеличению выплат сохраняется.

Показатель Апрель Май
Средняя зарплата (руб.) 85 000 88 879
Рост к прошлому году (%) 6,4% 5,1%

"В организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за май 2026 года составила 88879 рублей", — сообщает Кемеровостат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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