Средний показатель зарплат в организациях Кузбасса достиг 88 879 рублей

Средняя заработная плата в Кузбассе в мае 2026 года выросла до 88 879 рублей. По данным Кемеровостата, по сравнению с апрелем сумма увеличилась почти на 2,5 тысячи рублей, когда средний показатель составлял 85 тысяч.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Темпы роста доходов замедлились: если в апреле зарплаты прибавлялись на 6,4% относительно прошлого года, то в мае этот показатель снизился до 5,1%. Несмотря на это, общая тенденция к увеличению выплат сохраняется.

Показатель Апрель Май Средняя зарплата (руб.) 85 000 88 879 Рост к прошлому году (%) 6,4% 5,1%

"В организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за май 2026 года составила 88879 рублей", — сообщает Кемеровостат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов