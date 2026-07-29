Средний показатель зарплат в организациях Кузбасса достиг 88 879 рублей

Средняя заработная плата в Кузбассе в мае 2026 года выросла до 88 879 рублей. По данным Кемеровостата, по сравнению с апрелем сумма увеличилась почти на 2,5 тысячи рублей, когда средний показатель составлял 85 тысяч.
Темпы роста доходов замедлились: если в апреле зарплаты прибавлялись на 6,4% относительно прошлого года, то в мае этот показатель снизился до 5,1%. Несмотря на это, общая тенденция к увеличению выплат сохраняется.
|Показатель
|Апрель
|Май
|Средняя зарплата (руб.)
|85 000
|88 879
|Рост к прошлому году (%)
|6,4%
|5,1%
"В организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за май 2026 года составила 88879 рублей", — сообщает Кемеровостат.
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