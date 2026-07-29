В Сахалинской области реализуют 2,5 тысячи тонн рыбы по льготным ценам

В Северо-Курильске продолжают продавать красную рыбу по социальным ценам. Проект "Доступная рыба" позволяет жителям отдаленного района области покупать горбушу дешевле рыночной стоимости.
Всего в этом году в Сахалинской области планируют реализовать таким образом не менее 2,5 тысячи тонн рыбы. Для жителей Курильских островов, где логистика и стоимость жизни традиционно выше, такие меры становятся заметным подспорьем для семейного бюджета.
"Такая поддержка важна для каждой семьи, особенно когда в доме есть дети", — отметила Ирина Колокольцева, директор Северо-Курильской средней школы.
Параллельно с продажами управление Роспотребнадзора по Сахалинской области напоминает о правилах обработки рыбы. С учетом специфики продукта важно соблюдать сроки подготовки и термической обработки, чтобы избежать рисков для здоровья.
|Способ приготовления
|Рекомендации и время
|Слабый посол (семужный)
|выдержать в морозилке от 3 суток (до или после засолки)
|Крепкий посол (20% соли)
|минимум 10 дней в тузлуке
|Варка / Жарка
|15-20 минут
|Выпечка в пирогах
|45-60 минут
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.