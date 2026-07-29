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В Сахалинской области реализуют 2,5 тысячи тонн рыбы по льготным ценам

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Северо-Курильске продолжают продавать красную рыбу по социальным ценам. Проект "Доступная рыба" позволяет жителям отдаленного района области покупать горбушу дешевле рыночной стоимости.

Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом

Всего в этом году в Сахалинской области планируют реализовать таким образом не менее 2,5 тысячи тонн рыбы. Для жителей Курильских островов, где логистика и стоимость жизни традиционно выше, такие меры становятся заметным подспорьем для семейного бюджета.

"Такая поддержка важна для каждой семьи, особенно когда в доме есть дети", — отметила Ирина Колокольцева, директор Северо-Курильской средней школы.

Безопасность и приготовление

Параллельно с продажами управление Роспотребнадзора по Сахалинской области напоминает о правилах обработки рыбы. С учетом специфики продукта важно соблюдать сроки подготовки и термической обработки, чтобы избежать рисков для здоровья.

Способ приготовления Рекомендации и время
Слабый посол (семужный) выдержать в морозилке от 3 суток (до или после засолки)
Крепкий посол (20% соли) минимум 10 дней в тузлуке
Варка / Жарка 15-20 минут
Выпечка в пирогах 45-60 минут
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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