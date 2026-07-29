Ремонт водопровода в Лунинском районе задерживается из-за плывунов и дождей

Жители села Лесной Вьяс требуют починить водопроводную трубу на улице Большая дорога. Возле дома №15 вода вытекает на поверхность уже три года, превращая участок дороги в болото.

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В администрации Лунинского района объяснили задержку особенностями грунта: участок заболочен и подвержен плывунам. Власти утверждают, что из-за сильных дождей сейчас проводить земляные работы технически невозможно — это небезопасно для рабочих и не гарантирует долговечности ремонта.

Причина задержки Последствия для работ Плывуны и обилие осадков Риск обрушения грунта, низкое качество сварных швов и соединений

Ремонт временно остановили до стабилизации почвы. В администрации заверили, что Большевьясский сельсовет ежедневно проверяет состояние участка. Бригада выедет на объект, как только погода позволит работать с грунтом.

"Попытка устранить порыв в таких погодных условиях не дает гарантии качества и долговечности ремонта", — сообщили в администрации Лунинского района.

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