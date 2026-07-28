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Пенсионеры Приморского края получили более 17 млн рублей недополученных выплат

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае за первую половину 2026 года восстановили социальные права более 1,5 тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью. Данные предоставила региональная прокуратура.

За шесть месяцев надзорное ведомство нашло почти 800 нарушений в сфере защиты уязвимых групп населения. Чтобы исправить ситуацию, прокуроры применили более 280 мер реагирования.

Направление помощи Результат / Количество
Выплаты пенсионерам 1,1 тыс. человек (более 17 млн руб.)
Средства реабилитации для инвалидов Свыше 400 человек
Пандусы и кнопки вызова Более 15 единиц
Спецпарковки у соцслужб Около 10 мест

Основной удар пришелся на финансовые нарушения. Прокуроры выявили случаи, когда людям не выплачивали региональную социальную доплату к пенсии. После вмешательства ведомства более 1,1 тысячи пенсионеров получили свои деньги — общая сумма составила свыше 17 млн рублей.

Помимо денег, прокуратура добилась улучшения физического доступа в государственные учреждения. В Приморье установили новые пандусы и кнопки вызова персонала для маломобильных граждан. Также более 400 инвалидов получили технические средства реабилитации, которые ранее задерживали.

Надзорные органы продолжают проверять соблюдение прав социально незащищенных жителей региона.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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