Пенсионеры Приморского края получили более 17 млн рублей недополученных выплат

В Приморском крае за первую половину 2026 года восстановили социальные права более 1,5 тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью. Данные предоставила региональная прокуратура.

За шесть месяцев надзорное ведомство нашло почти 800 нарушений в сфере защиты уязвимых групп населения. Чтобы исправить ситуацию, прокуроры применили более 280 мер реагирования.

Направление помощи Результат / Количество Выплаты пенсионерам 1,1 тыс. человек (более 17 млн руб.) Средства реабилитации для инвалидов Свыше 400 человек Пандусы и кнопки вызова Более 15 единиц Спецпарковки у соцслужб Около 10 мест

Основной удар пришелся на финансовые нарушения. Прокуроры выявили случаи, когда людям не выплачивали региональную социальную доплату к пенсии. После вмешательства ведомства более 1,1 тысячи пенсионеров получили свои деньги — общая сумма составила свыше 17 млн рублей.

Помимо денег, прокуратура добилась улучшения физического доступа в государственные учреждения. В Приморье установили новые пандусы и кнопки вызова персонала для маломобильных граждан. Также более 400 инвалидов получили технические средства реабилитации, которые ранее задерживали.

Надзорные органы продолжают проверять соблюдение прав социально незащищенных жителей региона.