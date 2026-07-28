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Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей

Россия » Сибирь » Омск

Межрайонная ИФНС № 20 по Саратовской области потребовала признать банкротом МУП "Знаменское ЖКХ". Заявление поступило в Арбитражный суд Омской области во второй половине июля 2026 года. Сумма долга перед налоговой превышает 42,08 млн рублей.

Старый чугунный радиатор в углу комнаты с облупившейся краской
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Старый чугунный радиатор в углу комнаты с облупившейся краской

Предприятие создали в июле 2021 года. Оно обеспечивает теплом госучреждения Знаменского района: местную больницу (ЦРБ), школы, детские сады, администрацию, а также подразделения МЧС и УМВД.

По данным "СуперОмска", общая задолженность предприятия выше суммы налогового иска. На МУП открыто 69 исполнительных производств на общую сумму около 55 млн рублей. Из них порядка 41 млн рублей приходятся на налоги.

Долги теплоснабжающих организаций в регионе

Проблемы с платежной дисциплиной характерны для многих поставщиков тепла в Омской области. Из 146 компаний, занимающихся передачей пара и горячей воды, задолженности по исполнительным листам имеют 33 организации. Общая сумма взысканий достигла 794 млн рублей.

Организация Сумма долга (млн руб.)
АО "Тепловая компания" 596,3
МУП "Знаменское ЖКХ" 55,1
МУП "Тепловодснабжение" (Черлакский район) ~31

В отношении черлакского МУП "Тепловодснабжение" с апреля этого года введена процедура наблюдения.

"Банкротство муниципального предприятия, которое отвечает за отопление социальных объектов, создает риски для жизнеобеспечения района. Если организация перестанет функционировать или сменит собственника, вопрос снабжения школ и больниц теплом перейдет в плоскость экстренного поиска нового оператора", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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