Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Жители многоквартирных домов в Брянской области с лифтовым оборудованием могут столкнуться с ростом платежей за капитальный ремонт. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации Александр Высокинский.
Проблема касается износа подъемных механизмов: по всей стране за следующие пять лет нужно заменить около 100 тысяч лифтов. Основную финансовую нагрузку по обновлению оборудования несут собственники квартир через ежемесячные взносы.
Сейчас в ряде регионов действует единый тариф на капремонт, который не учитывает наличие лифта в доме. Однако закон позволяет властям субъектов разделять ставки в зависимости от типа и этажности здания. Если региональное правительство решит ввести дифференцированный подход, жители "лифтовых" домов будут платить больше тех, кто живет в малоэтажной застройке без подъемников.
"Если субъект на это не пойдет, то должен будет субсидировать замену лифта из бюджета", — пояснил сенатор Александр Высокинский.
Для обычного жильца такие изменения означают прямой рост расходов в квитанциях ЖКХ. В противном случае нагрузка ляжет на региональный бюджет, что может привести к перераспределению средств с других муниципальных программ.
Согласно Жилищному кодексу РФ, минимальный размер платежа за капитальный ремонт определяют власти региона. Они вправе устанавливать разные тарифы для разных категорий домов.
|Фактор влияния
|Возможность изменения тарифа
|Наличие лифта
|Повышение ставки для домов с подъемниками
|Этажность дома
|Дифференциация по высоте здания
|Региональный бюджет
|Субсидирование замены оборудования при едином тарифе
Помимо жилищных расходов, жителей региона могут ждать изменения в оформлении сделок с недвижимостью. В Госдуму поступил законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров купли-продажи и мены жилья между гражданами. Сейчас многие такие сделки заключаются в простой письменной форме без участия нотариуса, если стороны не пожелают иначе.
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