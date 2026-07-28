Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Жители многоквартирных домов в Брянской области с лифтовым оборудованием могут столкнуться с ростом платежей за капитальный ремонт. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации Александр Высокинский.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Коридор с лифтом и боковыми дверями

Проблема касается износа подъемных механизмов: по всей стране за следующие пять лет нужно заменить около 100 тысяч лифтов. Основную финансовую нагрузку по обновлению оборудования несут собственники квартир через ежемесячные взносы.

Сейчас в ряде регионов действует единый тариф на капремонт, который не учитывает наличие лифта в доме. Однако закон позволяет властям субъектов разделять ставки в зависимости от типа и этажности здания. Если региональное правительство решит ввести дифференцированный подход, жители "лифтовых" домов будут платить больше тех, кто живет в малоэтажной застройке без подъемников.

"Если субъект на это не пойдет, то должен будет субсидировать замену лифта из бюджета", — пояснил сенатор Александр Высокинский.

Для обычного жильца такие изменения означают прямой рост расходов в квитанциях ЖКХ. В противном случае нагрузка ляжет на региональный бюджет, что может привести к перераспределению средств с других муниципальных программ.

Порядок расчета взносов

Согласно Жилищному кодексу РФ, минимальный размер платежа за капитальный ремонт определяют власти региона. Они вправе устанавливать разные тарифы для разных категорий домов.

Фактор влияния Возможность изменения тарифа Наличие лифта Повышение ставки для домов с подъемниками Этажность дома Дифференциация по высоте здания Региональный бюджет Субсидирование замены оборудования при едином тарифе

Помимо жилищных расходов, жителей региона могут ждать изменения в оформлении сделок с недвижимостью. В Госдуму поступил законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров купли-продажи и мены жилья между гражданами. Сейчас многие такие сделки заключаются в простой письменной форме без участия нотариуса, если стороны не пожелают иначе.