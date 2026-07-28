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Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Россия » Центр » Брянск

Жители многоквартирных домов в Брянской области с лифтовым оборудованием могут столкнуться с ростом платежей за капитальный ремонт. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации Александр Высокинский.

Коридор с лифтом и боковыми дверями
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Коридор с лифтом и боковыми дверями

Проблема касается износа подъемных механизмов: по всей стране за следующие пять лет нужно заменить около 100 тысяч лифтов. Основную финансовую нагрузку по обновлению оборудования несут собственники квартир через ежемесячные взносы.

Сейчас в ряде регионов действует единый тариф на капремонт, который не учитывает наличие лифта в доме. Однако закон позволяет властям субъектов разделять ставки в зависимости от типа и этажности здания. Если региональное правительство решит ввести дифференцированный подход, жители "лифтовых" домов будут платить больше тех, кто живет в малоэтажной застройке без подъемников.

"Если субъект на это не пойдет, то должен будет субсидировать замену лифта из бюджета", — пояснил сенатор Александр Высокинский.

Для обычного жильца такие изменения означают прямой рост расходов в квитанциях ЖКХ. В противном случае нагрузка ляжет на региональный бюджет, что может привести к перераспределению средств с других муниципальных программ.

Порядок расчета взносов

Согласно Жилищному кодексу РФ, минимальный размер платежа за капитальный ремонт определяют власти региона. Они вправе устанавливать разные тарифы для разных категорий домов.

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Фактор влияния Возможность изменения тарифа
Наличие лифта Повышение ставки для домов с подъемниками
Этажность дома Дифференциация по высоте здания
Региональный бюджет Субсидирование замены оборудования при едином тарифе

Помимо жилищных расходов, жителей региона могут ждать изменения в оформлении сделок с недвижимостью. В Госдуму поступил законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров купли-продажи и мены жилья между гражданами. Сейчас многие такие сделки заключаются в простой письменной форме без участия нотариуса, если стороны не пожелают иначе.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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