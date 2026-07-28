Власти Ярославской области изымают земельный участок из-за опасных отходов завода

Власти Ярославской области изымают земельный участок площадью 7,9 тысячи квадратных метров в районе дома № 2 по Тутаевскому шоссе. Причиной стало загрязнение почвы так называемыми "зелеными маслами" — опасными отходами, которые накопились на территории бывшего сажевого завода.

Фото: Desingned by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земельный участок

Постановление вступило в силу 27 июля. Участок будет находиться под контролем региона до тех пор, пока экологическую угрозу не устранят полностью. Об этом решении собственника земли уведомит областное министерство имущественных отношений.

Для жителей ближайших домов и работников окрестных предприятий ликвидация этого объекта означает избавление от источника химического заражения почвы и грунтовых вод. Однако процесс очистки затянется: губернатор Михаил Евраев сообщил, что работы в рамках проекта "Генеральная уборка" начнутся только в 2028 году.

Параметр Данные Адрес объекта Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 2 (бывший сажевый завод) Площадь участка 7,9 тыс. кв. метров Срок начала очистки 2028 год

"Работы по ликвидации "зеленых масел" начнутся в 2028 году", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова