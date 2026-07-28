Прокуратура Ленинского района Пензы восстановила право местной жительницы с инвалидностью на получение бесплатных медикаментов.
Женщина обратилась в надзорный орган после того, как долгое время не могла забрать препараты из аптек. Несмотря на наличие всех необходимых рецептов, лекарства, которые врачи назначили ей по жизненным показаниям для постоянного приема, отсутствовали в сети.
После проверки и вмешательства прокуроров ситуацию исправили. Пациентку полностью обеспечили всеми необходимыми препаратами в рамках программы льготного лекарственного обеспечения.
Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.