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Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры

Россия » Поволжье » Пенза

Прокуратура Ленинского района Пензы восстановила право местной жительницы с инвалидностью на получение бесплатных медикаментов.

Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами

Женщина обратилась в надзорный орган после того, как долгое время не могла забрать препараты из аптек. Несмотря на наличие всех необходимых рецептов, лекарства, которые врачи назначили ей по жизненным показаниям для постоянного приема, отсутствовали в сети.

После проверки и вмешательства прокуроров ситуацию исправили. Пациентку полностью обеспечили всеми необходимыми препаратами в рамках программы льготного лекарственного обеспечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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