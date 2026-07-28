Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии

Число официально зарегистрированных гостиниц и баз отдыха в Карачаево-Черкесии к середине июля 2026 года выросло до 484. За год этот показатель увеличился более чем в два раза — ранее в реестре значились 183 объекта. Данные предоставили в региональном министерстве туризма и курортов.
Такой резкий скачок объясняют легализацией бизнеса. Министерство провело работу с владельцами средств размещения, убедив их пройти процедуру классификации. В итоге в официальный список попали объекты, которые до этого работали без статуса.
|Показатель
|Значение
|Количество средств размещения
|484 объекта
|Общий номерной фонд
|10,9 тыс. номеров
|Поток туристов (I полугодие 2026)
|1,7 млн человек
Параллельно растет и количество мест для проживания. С начала года номерной фонд увеличился с 10,3 до 10,9 тысячи номеров (прирост почти на 7%). Новые гостиницы и модульные отели строят в том числе за счет государственных программ поддержки отрасли.
Развитие инфраструктуры совпадает с ростом турпотока. За первые шесть месяцев года республику посетили 1,7 миллиона человек, что на 14% больше прошлогодних показателей. К концу декабря власти ожидают принять 2,5 миллиона гостей.
"Рост числа классифицированных объектов говорит о том, что бизнес переходит в легальное поле. Это позволяет государству точнее оценивать потребности отрасли и направлять поддержку туда, где она нужнее всего", — поясняет региональный экономист Валерий Козлов.
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