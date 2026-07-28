Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии

Число официально зарегистрированных гостиниц и баз отдыха в Карачаево-Черкесии к середине июля 2026 года выросло до 484. За год этот показатель увеличился более чем в два раза — ранее в реестре значились 183 объекта. Данные предоставили в региональном министерстве туризма и курортов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Интерьер аэропорта

Такой резкий скачок объясняют легализацией бизнеса. Министерство провело работу с владельцами средств размещения, убедив их пройти процедуру классификации. В итоге в официальный список попали объекты, которые до этого работали без статуса.

Показатель Значение Количество средств размещения 484 объекта Общий номерной фонд 10,9 тыс. номеров Поток туристов (I полугодие 2026) 1,7 млн человек

Параллельно растет и количество мест для проживания. С начала года номерной фонд увеличился с 10,3 до 10,9 тысячи номеров (прирост почти на 7%). Новые гостиницы и модульные отели строят в том числе за счет государственных программ поддержки отрасли.

Развитие инфраструктуры совпадает с ростом турпотока. За первые шесть месяцев года республику посетили 1,7 миллиона человек, что на 14% больше прошлогодних показателей. К концу декабря власти ожидают принять 2,5 миллиона гостей.

"Рост числа классифицированных объектов говорит о том, что бизнес переходит в легальное поле. Это позволяет государству точнее оценивать потребности отрасли и направлять поддержку туда, где она нужнее всего", — поясняет региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов