Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы

Бюджет Санкт-Петербурга ежегодно несет серьезные потери из-за необходимости очистки городской инфраструктуры от незаконных объявлений. За первое полугодие 2026 года специалисты привели в порядок 10 732 объекта, включая светофоры и дорожные указатели. На эти работы в период с января по май власти города уже направили свыше 4,5 млн рублей, что подтверждает стабильно высокий уровень расходов на борьбу с вандализмом.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

Убытки казны и борьба с нелегальным маркетингом

Основным источником проблем остаются организаторы незаконных прогулок по крышам, чья реклама массово наносится на элементы дорожной сети. Суммарные затраты мегаполиса на ликвидацию граффити и стикеров достигают 10 млн рублей в год. Как сообщает rosbalt.ru, для защиты оборудования коммунальные службы начали массово применять специальные антивандальные сетки, прочные кожухи и покрытия, устойчивые к краске.

"Такие траты сопоставимы с бюджетами на реставрацию малых памятников или обустройство скверов. Пока организаторы нелегальных экскурсий не начнут получать кратно превышающие их доходы штрафы, город будет продолжать тратить миллионы на пустую работу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Жалобы на изуродованные шкафы управления и знаки поступают от горожан через цифровые платформы "Госуслуги" и "Наш Санкт-Петербург". Все зафиксированные факты порчи имущества передаются в правоохранительные органы для поиска нарушителей. В мэрии отмечают, что сэкономленные средства могли бы пойти на другие цели, например, на социальные инициативы или благоустройство территорий.

Ответы на популярные вопросы о чистке светофоров

Сколько Петербург тратит на очистку светофоров в год?

Ежегодные расходы городского бюджета на удаление рекламы и граффити с дорожных объектов составляют около 10 млн рублей.

Кто чаще всего портит дорожные знаки и светофоры?

Наибольший урон наносят организаторы нелегальных прогулок по петербургским крышам, расклеивающие и рисующие свои контакты.

Как город защищает оборудование от вандалов?

Службы используют защитные сетки, антивандальные кожухи и химические составы, которые мешают закреплению краски и клея.

Куда жаловаться на незаконную рекламу на светофорах?

Жители могут оставить обращение на портале "Наш Санкт-Петербург" или воспользоваться сервисами на сайте "Госуслуги".

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