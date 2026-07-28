Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова

С 30 июля в Туле начнется ремонт улицы Федора Смирнова. Работы затронут участок длиной более 400 метров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Подрядчик "ДСК-108" полностью заменит асфальтовое покрытие. Также рабочие обустроят пешеходные зоны, установят новые дорожные знаки и обновят разметку на дороге.

Объект ремонта Параметры и объем работ ул. Федора Смирнова Протяженность участка — более 400 м; замена асфальта, обновление разметки и знаков, устройство тротуаров.

Днем на отдельных отрезках улицы могут ограничить движение транспорта. Водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы избежать заторов.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова