С 30 июля в Туле начнется ремонт улицы Федора Смирнова. Работы затронут участок длиной более 400 метров.
Подрядчик "ДСК-108" полностью заменит асфальтовое покрытие. Также рабочие обустроят пешеходные зоны, установят новые дорожные знаки и обновят разметку на дороге.
|Объект ремонта
|Параметры и объем работ
|ул. Федора Смирнова
|Протяженность участка — более 400 м; замена асфальта, обновление разметки и знаков, устройство тротуаров.
Днем на отдельных отрезках улицы могут ограничить движение транспорта. Водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы избежать заторов.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.