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МЧС России координирует работы по устранению последствий паводка в Свердловской области

Россия » Урал » Екатеринбург

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Екатеринбург для координации работ по ликвидации последствий паводка в Свердловской области. В аэропорту Кольцово министра встретили губернатор Денис Паслер и руководитель регионального управления ведомства Виктор Теряев.

МЧС России
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
МЧС России

Основная цель визита — определить план восстановления инфраструктуры и обеспечить безопасность жителей пострадавших районов. На совещании обсудили текущий масштаб затоплений и меры по оперативной помощи населению.

Александр Куренков посетил зоны затопления, чтобы лично оценить ущерб. По итогам осмотра объектов определили участки, где нужно срочно восстановить коммуникации и устранить риски повторных аварий.

"Ситуация в регионе находится под постоянным контролем", — сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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