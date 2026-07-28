Власти Петербурга развивают инфраструктуру зарядок для 700 лицензированных судов

На Арсенальной набережной в Петербурге откроют зарядную станцию для электросудов мощностью 450 кВт. Это расширит сеть инфраструктуры для водного транспорта, работающего на электрической тяге.
Сейчас такая станция функционирует только у причала Петропавловской крепости. Новый объект позволит капитанам экологичного транспорта пополнять запас энергии в дополнительной точке города.
"Необходимость в новых объектах связана с ростом числа экологичного водного транспорта во время навигации", — сообщил директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Геннадий Дедков.
По данным городских властей, по акваториям Петербурга в сезон курсируют около 700 лицензированных судов. Параллельно с установкой зарядок город развивает сеть причалов и усиливает патрулирование на воде.
|Показатель
|Значение
|Мощность новой станции на Арсенальной набережной
|450 кВт
|Количество лицензированных судов в навигацию
|около 700 единиц
Переход на электротягу в водном транспорте снижает шумовое загрязнение и выбросы в атмосферу, что особенно важно для исторического центра города с его плотной застройкой и обилием памятников архитектуры.
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