Власти Петербурга развивают инфраструктуру зарядок для 700 лицензированных судов

На Арсенальной набережной в Петербурге откроют зарядную станцию для электросудов мощностью 450 кВт. Это расширит сеть инфраструктуры для водного транспорта, работающего на электрической тяге.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажирский теплоход преодолевает сильный шторм

Сейчас такая станция функционирует только у причала Петропавловской крепости. Новый объект позволит капитанам экологичного транспорта пополнять запас энергии в дополнительной точке города.

"Необходимость в новых объектах связана с ростом числа экологичного водного транспорта во время навигации", — сообщил директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Геннадий Дедков.

По данным городских властей, по акваториям Петербурга в сезон курсируют около 700 лицензированных судов. Параллельно с установкой зарядок город развивает сеть причалов и усиливает патрулирование на воде.

Показатель Значение Мощность новой станции на Арсенальной набережной 450 кВт Количество лицензированных судов в навигацию около 700 единиц

Переход на электротягу в водном транспорте снижает шумовое загрязнение и выбросы в атмосферу, что особенно важно для исторического центра города с его плотной застройкой и обилием памятников архитектуры.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова