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В Ютазинском районе провели капремонт шести школ и запустили центры «Точка роста»

Россия » Поволжье » Казань

В Ютазинском районе подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет. В центре внимания оказались крупные инфраструктурные проекты, обновление социальной сферы и благоустройство населенных пунктов. Обсуждение результатов и планов развития прошло на муниципальном форуме "Работаем на результат!" с участием главы района Аяза Шафигуллина, депутата Госдумы Руслана Гаджиева и главы соседнего Азнакаевского района Марселя Шайдуллина.

Дети рисуют в классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети рисуют в классе

Транспортный узел и коммунальный сектор

Ключевым событием для региона стал запуск нового моста через реку Ик в 2025 году. Объект стоимостью 986 млн рублей связал Татарстан и Башкортостан, упростив логистику между республиками.

"Ютазинский район имеет стратегическое значение, он находится на границе двух республик. Поэтому строительство нового моста было крайне важно. Сегодня обновленный мост служит не только жителям района, но и всей республике", — отметил глава района Аяз Шафигуллин.

Параллельно с крупными объектами район обновил дорожную сеть: в нормальное состояние привели более 46 километров дорог. В сфере ЖКХ капитально отремонтировали 37 многоквартирных домов, еще в шести работы продолжаются. Сейчас здесь реконструируют сети водоснабжения и строят модульные котельные.

Здравоохранение и образование

В медицине акцент сделали на доступность первичного звена. В селах Ташкичу, Байлярово, Абсалямово, Кряш-Буляк и Малые Уруссу открыли новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Капитальный ремонт провели в ФАПах Старого Каразерика и Каракашлы, обновили сети амбулаторий в Ютазе и Байряке. В Центральной районной больнице отремонтировали стационар и пищеблок; сейчас обновляют кровлю и фасады поликлиники и станции скорой помощи.

Образовательная среда изменилась за счет модернизации материальной базы:

  • Капитально отремонтировали шесть школ (включая Уруссинскую №3, Дым-Тамакскую и Старо-Уруссинскую).
  • Запустили центры "Точка роста" и новые кабинеты химии, физики, биологии.
  • Построили спортивные залы в поселке Уруссу и селе Ютаза.

Сейчас строители завершают ремонт Центра детского творчества и пищеблока Абсалямовской школы.

Культура, спорт и общественные пространства

Инвестиции в социальную инфраструктуру затронули и сферу досуга. После капремонта открылись районный Дом культуры, историко-краеведческий музей в Уруссу, а также сельские ДК в Байряке и Салкын-Чишме. Спортивный кластер пополнился теннисным центром "Чемпион", а в лагере "Дубравушка" построили два корпуса.

Направление Результат
Дороги > 46 км в нормативе
Жилой фонд (дворы) 97 благоустроенных дворов
Жилой фонд (дома) 37 домов после капремонта
Инфраструктура моста 986 млн рублей инвестиций

В части благоустройства завершили первый этап работ в парке "Кумыс гора" и обновили набережную карьера в селе Абсалямово.

"Наша общая задача — сохранить села, создавая условия для жизни и работы молодых, образованных специалистов", — подчеркнул Марсель Шайдуллин.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев добавил, что залогом дальнейшего развития территорий станет постоянный диалог власти с жителями.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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