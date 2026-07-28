Правительство Ленинградской области координирует поставки топлива с Минэнерго перед уборочной кампанией

Топливный кризис в Ленинградской области миновал свою пиковую фазу. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после переговоров с руководителями нефтяных компаний.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Из 359 заправок региона временно закрылись 65. Причиной стали экономические сложности: рост биржевых котировок и проблемы с мелкооптовыми закупками у независимых сетей. На станциях крупных игроков рынок работает в штатном режиме.

"Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" начали поэтапно отменять лимиты на продажу топлива, которые вводили для защиты от спекулянтов. Власти области подчеркивают: никаких системных запретов вроде QR-кодов или системы "чет/нечет" в регионе не применяли.

Показатель Значение Общее число АЗС в области 359 Временно закрытые станции 65 Критические зоны Лодейнопольский и Подпорожский районы

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах. По просьбе губернатора крупные топливные компании возьмут на себя снабжение заправок в этих точках.

"Ситуация с топливообеспечением в регионе остаётся стабильной и полностью контролируется правительством. Работу продолжаем", — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ближайшие задачи

Сейчас регион входит в период уборочной кампании и заготовки кормов. Чтобы избежать дефицита, правительство области работает с Минэнерго.

Параллельно начинается подготовка к зиме. Главная цель — создать запас жидкого топлива для котельных, которые не подключены к газовым сетям, чтобы отопительный сезон начался без сбоев.

Ситуация в соседнем Санкт-Петербурге и области также стабилизируется: "Лукойл" уже снял ограничения на продажу бензина. В то же время многие сети по всей стране сохраняют запрет на отпуск топлива в канистры, а лимиты в ряде регионов ЦФО (Владимирская, Тульская, Калужская области) все еще действуют.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов