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В Рязанской области 18 человек погибли и 5 тяжело пострадали при пожарах от курения

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области курение стало причиной смерти 18 человек при пожарах. По данным регионального МЧС, такие происшествия унесли почти половину всех жизней в регионе за отчетный период — 47% от общего числа погибших.

курение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

Всего в области зафиксировали 92 пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Помимо смертельных случаев, пять человек получили тяжелые травмы, что составило 19% от всех пострадавших в регионе.

Показатель Значение
Количество пожаров из-за курения 92
Число погибших 18 человек
Тяжело пострадавшие 5 человек
Материальный ущерб более 24 млн рублей
Разрушенные и поврежденные строения 9 уничтожены, 27 повреждены

Для обычного жителя области такие цифры означают высокую вероятность трагедии из-за одной бытовой привычки. Огонь, возникший от непотушенной сигареты, часто уничтожает жилье полностью: в этот раз сгорели или пострадали 36 зданий.

"В Рязанской области 18 человек погибли на пожарах, вызванных курением", — сообщили в региональном МЧС.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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